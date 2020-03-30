Evden çıkamayan komşular camdan cama gün yaptı Evden çıkamayan komşular camdan cama gün yaptı -Kadınların gün yapmasına koronavirüs de engel olamadı Bursa'da konoravirüs sebebiyle bir araya gelip toplanamayan kadınlar camdan cama gün yapıyor.

Evden çıkamayan komşular camdan cama gün yaptı

-Kadınların gün yapmasına koronavirüs de engel olamadı

BURSA - Bursa'da konoravirüs sebebiyle bir araya gelip toplanamayan kadınlar camdan cama gün yapıyor.

Mudanya ilçesinde bulunan 3 bloklu sitenin sakinler, belli aralıklarla bir araya gelerek gün yapıyordu. Koronavirüs'den dolayı evlerinden çıkamayan kadınlar çözümü camdan cama gün yapmakta buldu. 30 dairenin bulunduğu sitede yaşayan kadınlar kurdukları whatsapp gurubunda her gün belirli saatlerde haberleşip kahvelerini alıp camlara çıkarak sohbetlerine devam ediyor.

Evden çıkamadıkları için canları sıkılan kadınlar bir birlerine moral vererek bugünlerinde geçeceğini Türkiye'nin sağlıklı günlere kavuşacağı temennisinde bulunuyor. Camdan cama sohbetler kadınlar arasında bir aradaymış gibi devam ediyor.

Koronavirüs'den dolayı evden çıkamadıkları için böyle bir yöntem bulduklarını ifade eden Melek Atlı, "Biz 3 bloklu sitede oturan komşu kadınlar olarak her gün düzenli olarak bir araya gelip sohbet ediyorduk. Koronavirüs'den dolayı evden çıkamıyoruz. Bizde bloklar bir birine yakın olduğu için böyle bir yönteme başvurduk. Evlerimizde pişirdiğimiz kahvelerimizi alıp camdan cama gün yapıp sohbet ediyoruz. İnşallah bugünlerde geçecek sağlıklı ve sıhhatli günlere ülke olarak kavuşacağız" dedi.

Kaynak: İHA