Evden çıkamayan kıza jandarmadan doğum günü sürprizi
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Evden çıkamayan kıza jandarmadan doğum günü sürprizi

Evden çıkamayan kıza jandarmadan doğum günü sürprizi
04.05.2020 11:01 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:02

Evden çıkamayan kıza jandarmadan doğum günü sürprizi Yalova'da jandarmayı çok seven ve sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle evden çıkamayan 17 yaşındaki kıza jandarma ekipleri doğum gününde sürpriz yaptı.

Evden çıkamayan kıza jandarmadan doğum günü sürprizi

YALOVA - Yalova'da jandarmayı çok seven ve sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle evden çıkamayan 17 yaşındaki kıza jandarma ekipleri doğum gününde sürpriz yaptı.

Çiftlikköy ilçesinde yaşayan İlayda Cineviz, jandarmayı çok seviyor ve sürekli jandarma kamuflajlarıyla dolaşıyordu. Kızının jandarmayı çok sevdiğini bilen anne kızına doğum gününde sürpriz yapmak istedi. Anne Esra Cineviz, ilçe jandarma ekiplerini arayarak kızına doğum günü sürprizi yapmak istediğini, jandarma ekiplerininde katılmasını istedi. Talebi kabul eden jandarma ekipleri genç kızın evine pastayla giderek doğum gününü kutladı.

Doğum günü kızın evinde korona virüs tedbirleri alınarak kutlanırken, 17 yaşındaki İlayda bu anı unutamayacağını söyledi.

Evden çıkamayan kıza jandarmadan doğum günü sürprizi

Kaynak: İHA

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