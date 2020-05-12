Evden çıkamayan kıza doğum günü sürprizi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Jandarma ekipleri, koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamayan 11 yaşındaki bir kızın doğum gününü kutladı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Jandarma ekipleri, koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamayan 11 yaşındaki bir kızın doğum gününü kutladı.

Göltepe Mahallesindeki TOKİ konutlarında yaşayan 5. sınıf öğrencisi Hayrunisa Korkut (11), devriye görevi yapan jandarma ekiplerinden doğum günü pastası almak için yardım talep etti.

Jandarma ekipleri, doğum günü kutlaması organize ederek pastayla Hayrunisa'nın yaşadığı eve geldi.

Pastayı görünce şaşıran Hayrunisa, jandarma ekibine teşekkür ederek, defter yaprağına yazdığı notu teslim etti.

Hayrunisa'nın verdiği kağıtta, "Sevgili asker abilerim, şuan evimizde rahatça uyuyabiliyorsak sizin sayenizde" dedi.

Anne Ayşe Korkut da sürpriz dolayısıyla jandarma ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA