Evden çıkamayan çocuklara 'Senden Korkmuyorum Kovid-19' kutu oyunu
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Devlet Hastanesi, Çekmeköy, Yerel

Evden çıkamayan çocuklara 'Senden Korkmuyorum Kovid-19' kutu oyunu

Evden çıkamayan çocuklara 'Senden Korkmuyorum Kovid-19' kutu oyunu -Oyunda çocuklar buldukları aşıyı Çekmeköy Devlet Hastanesi'ne götürecek Çocuklara kutu oyunu ile korona virüsten korunmanın yolları anlatılıyor Çekmeköy Belediyesi Evde vakit geçiren ailelere Kovid-19 oyunu dağıttı Sokağa...

06.04.2020 13:35 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:38

Evden çıkamayan çocuklara 'Senden Korkmuyorum Kovid-19' kutu oyunu

-Oyunda çocuklar buldukları aşıyı Çekmeköy Devlet Hastanesi'ne götürecek

Çocuklara kutu oyunu ile korona virüsten korunmanın yolları anlatılıyor

Çekmeköy Belediyesi Evde vakit geçiren ailelere Kovid-19 oyunu dağıttı

İSTANBUL - Sokağa çıkma yasağının ardından evden çıkamayan çocuklar için Çekmeköy Belediyesi tarafından korona virüsten korunma yollarını anlatan kutu oyunu hazırlandı. İlk etapta 20 bin adet üretilen oyunda çocuklar buldukları aşıyı, Çekmeköy Devlet Hastanesi'ne ulaştırmaya çalışıyor. Oyun aileler ve çocuklar tarafından çok beğenildi.

Çekmeköy Çocuk dergisi ile dört yıldır her çocuğa ulaşan Çekmeköy Belediyesi, bu dönemde de onlar için bir kutu oyunu hazırladı. İlk etapta 20 bin adet üretilen oyunlar, içinde kitap ve temizlik malzemelerinin bulunduğu Evde Hayat Var Çantaları'nın içinde evlere gönderiliyor. Senden Korkmuyorum Kovid-19' oyununu çocuklar aileleri ile evlerinde oynayarak hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de virüs hakkında bilgi sahibi oluyor.Çekmeköy Belediyesi ekipleri kutu oyunları ailelere dağıtmaya başladı.

Evinde çocukları ile birlikte oyunu oynayan Gökay Şimşek, "Bu virüs çıktığından beri evden çıkamıyoruz. İnsanların da çıkmamasını tavsiye ediyoruz. Evde kaldığımız zaman zarfında tabii bir can sıkıntısı oluyor. Ama sağ olsun Çekmeköy Belediyesi ücretsiz olarak bizlere bu oyunu yolladı. Oyunun ismi 'Kovid-19 Senden Korkmuyorum.' Bu oyunu oynadıktan sonra neşelenmeyi başladık. Hem de bilgilendik. Hem eğlenerek hem de bilgilendirme şu şekilde oluyor; oyunda kartlar var. Kartlarda bilgiler yazıyor. Mesela virüsün c vitamini sevmediğini hem benim çocuklarıma hem de bize öğretmiş oluyor" dedi.

oyunu sevdiğini söyleyen Elif Naz Şimşek ise, "Bugün Çekmeköy Belediyesi'nin dağıttığı oyun oynuyorum. Çok güzel bilgilendirici, eğitici şeyler öğretiyorlar. Bunun için Çekmeköy Belediyesi'ne ve Başkanımız Ahmet Poyraz'a teşekkür ederim. Kartlarda belirttiği gibi virüsler c vitamini sevmiyorlar. Düzenli olarak beslenmemiz ve erken uyumamız gibi şeyler söylüyor. Güzel bilgiler teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Oyun nasıl oynanıyor?

Senden Korkmuyorum Kovid-19 ismini taşıyan oyunda çocuklara Korona virüs'ten korunma, genel hijyen kuralları ve sağlıklı beslenme anlatılıyor. Virüsün aşısını bulan çocukların aşıyı Çekmeköy Devlet Hastanesi'ne yetiştirmesinin amaçlandığı oyun, piyonlar ve talimat kartları ile oynanıyor. En az 2, en fazla 4 kişi ile oynanan oyunda 66 adet talimat kartı bulunuyor. Şehir krokisine benzeyen kağıt bir platform üzerinde, sırayla çekilen talimat kartlarıyla hastaneye ulaşmaya çalışan çocukların önlerine engeller çıkıyor. Virüsle karşılaşan çocuklar ellerinde sabun kartı varsa virüsten kurtuluyor, yoksa üç adım geri gidiyorlar. Engeller bununla da kalmıyor. Sağlıklı yaşam kurallarına uyulmadığını bildiren kartları çeken çocuklar başlangıç noktasına geri dönüyor. Talimat kartlarında sebze yemenin önemi, bağışıklık sisteminin güçlü tutulması, temizlik kuralları gibi önemli bilgiler de çocuklara öğretiliyor.

Evden çıkamayan çocuklara 'Senden Korkmuyorum Kovid-19' kutu oyunu

Kaynak: İHA

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Evden çıkamayan çocuklara 'Senden Korkmuyorum Kovid-19' kutu oyunu
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