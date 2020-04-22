Evden çıkamayan çocuklar çoraptan oyuncaklarla sevindi Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde kadınların çoraptan yaptıkları oyuncaklarla sevinç yaşadı.

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde kadınların çoraptan yaptıkları oyuncaklarla sevinç yaşadı.

Atakum Belediyesine bağlı Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi'nde eğitim alan kadınlar, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde zaman geçirmeye başladı.

Evdeki boş zamanlarını değerlendirmek isteyen kadınlar, "Evde Kal Çocuk Sevindir Projesi" kapsamında kırsal kesimlerde yaşayan çocuklar için harekete geçti.

Kadınlar, havlu çoraplardan yaptıkları köpek, maymun ve tırtıl gibi oyuncakları evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştırdı.

Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Ayten Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle koordinasyon merkezinin kapatıldığını ve kadınların evlerinden çıkamadığını söyledi.

Evlerden çıkamayan çocukların da çok sıkıldığını fark ettiklerini anlatan Sevinç, "İnternet üzerinden çoraptan oyuncaklar yapmayı öğrendim. Önce torunlarım için yaptım, ardından tüm kadınlarımızın da bunu yapabileceğini düşündüm ve video görüntülerini onlara gönderdim. Atakum Belediyesinin desteğiyle çorapları tedarik ettik. Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için oyuncak yapmaya başladık." dedi.

Yaklaşık 1 ayda 1200 oyuncak yaptıklarını belirten Sevinç, "Özellikle kırsal kesimde yaşayan çocuklara bu oyuncukları dağıtmaya başladık. Belediyemiz çocukları sevindirmek için verdiğimiz hediye paketlerinin içine Türk bayrakları, balon, hikaye kitapları ve çeşitli oyuncukları da ekledi. Böylelikle çocuklarımızı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde sevindirmiş olduk." diye konuştu.

Kaynak: AA