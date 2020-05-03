Evden çıkamayan çocuğa doğum günü sürprizi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Evden çıkamayan çocuğa doğum günü sürprizi

Evden çıkamayan çocuğa doğum günü sürprizi
03.05.2020 17:47 | Son Güncelleme: 03.05.2020 17:50

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 14 yaşındaki kız çocuğuna, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince doğum günü sürprizi yapıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 14 yaşındaki kız çocuğuna, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince doğum günü sürprizi yapıldı.

Fatih Mahallesinde ikamet eden Ayten ve Yusuf Yançeken, Pamukkale Belediyesini arayarak koronavirüs önlemleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamadıklarını belirterek torunlarının doğum gününü kutlamak istediklerini iletti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, pasta alarak Siteler Mahallesinde yaşayan 14 yaşındaki Zeynep Sude Yılmaz'ın ailesinin evine gitti.

Pastayı mumlarla süsleyen vefa grupları ekiplerine kapıyı 14 yaşına giren Zeynep Sude Yılmaz açtı.

Mumları üfleyen Yılmaz, çok mutlu olduğunu belirterek sürprizden dolayı ekiplere ve anneannesi ile dedesine teşekkür etti.

Evden çıkamayan çocuğa doğum günü sürprizi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi Haberler
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz Haberler
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan 'Koronavirüse yakalandı' iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmamaktadır Haberler
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan "Koronavirüse yakalandı" iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmamaktadır
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor Haberler
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım Haberler
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı
Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik
Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Zehirli olan 'sarı akrep' Aydın Nazilli'de görüldü
Zehirli olan "sarı akrep" Aydın Nazilli'de görüldü
Fenerbahçe'de kiralık oynayan Garry Rodrigues, Al İttihad'a geri dönüyor
Fenerbahçe'de kiralık oynayan Garry Rodrigues, Al İttihad'a geri dönüyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanmasını istiyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanmasını istiyor
Beşiktaşlı eski futbolcu Hugo Almeida: Fikret Orman beni kandırdı
Beşiktaşlı eski futbolcu Hugo Almeida: Fikret Orman beni kandırdı
Yoksul hastaları tedavi ettiği için hakkında soruşturma başlatılan Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yoksul hastaları tedavi ettiği için hakkında soruşturma başlatılan Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs...
Milli futbolcu Arda Turan: İnönü'de küfür yemeyi severdim
Milli futbolcu Arda Turan: İnönü'de küfür yemeyi severdim
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya yıllık 1 milyon euro teklif etti
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya yıllık 1 milyon euro teklif etti
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Türkiye'de 36 bin hayalet taşıyıcı olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Türkiye'de 36 bin hayalet taşıyıcı olabilir
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
ABD Başkanı Trump, Kim Jong-un'un fotoğraflarını gördüğü için memnun
ABD Başkanı Trump, Kim Jong-un'un fotoğraflarını gördüğü için memnun
Son Dakika: Gebze'de günlük 5.000 koronavirüs testi kapasiteli laboratuvar kuruldu
Son Dakika: Gebze'de günlük 5.000 koronavirüs testi kapasiteli laboratuvar kuruldu
Aksiyon filmlerini aratmayan anlar! Türk botu, Yunan botunu böyle kovaladı
Aksiyon filmlerini aratmayan anlar! Türk botu, Yunan botunu böyle kovaladı
İran'da düşen Türk jetinin son kaza raporu ortaya çıktı! Hatalar zinciri peş peş gelmiş
İran'da düşen Türk jetinin son kaza raporu ortaya çıktı! Hatalar zinciri peş peş gelmiş
Ordu'da 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni, denizde taş dolu çantaya zincirli halde bulundu
Ordu'da 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni, denizde taş dolu çantaya zincirli halde bulundu
Devlet Bahçeli, erken seçim ve darbe söylentilerine çok sert tepki gösterdi
Devlet Bahçeli, erken seçim ve darbe söylentilerine çok sert tepki gösterdi
ABD'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten 1811 kişi vefat etti
ABD'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten 1811 kişi vefat etti
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Mustafa Destici Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Gülben Ergen Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Neymar Falcao Ozan Tufan Mesut Özil Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Kadın Samsun Antalya
Şu an buradasınız: Evden çıkamayan çocuğa doğum günü sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 18:07:23. #1.14#
title