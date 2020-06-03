Evden çıkamayan çiftin hastalanan buzağısına jandarma şefkati
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Evden çıkamayan çiftin hastalanan buzağısına jandarma şefkati

Kastamonu'da 10 günlük buzağısı hastalanan ve yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşlı çiftin yardımına Azdavay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yetişti.

Evden çıkamayan çiftin hastalanan buzağısına jandarma şefkati
03.06.2020 10:09 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:13

Kastamonu'da 10 günlük buzağısı hastalanan ve yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşlı çiftin yardımına Azdavay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yetişti. Hastalanan ve ishal olan 10 günlük buzağı, jandarma ekiplerince evden çıkamayan yaşlı çiftten alınarak veteriner hekimde tedavisi yapıldıktan sonra tekrar aileye geri teslim edildi.

İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle evinden dışarı çıkmayan çok sayıda yaşlı 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak yardım talebinde bulunuyor. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların hem günlük taleplerini hem de acil ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesi Samancı Köyü Biteler Mahallesi'nde ikamet eden 70 yaşındaki Cemil Demir ile 69 yaşındaki Cemile Demir adlı vatandaşın 10 günlük buzağıları hastalandı. Yaşlı çift, Azdavay ilçesinde bulunan veteriner hekime ulaşmaya çalıştı ancak veteriner hekim rahatsız olduğunu ve köye gelme imkanının olmadığını bildirdi. Bunun üzerine Cemil ve Cemile Demir çifti, hasta buzağıları için Azdavay İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayarak yardım istedi.

Gelen çağrı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Samancı Köyü Biteler Mahallesi'ne gitti. Yaşlı çiftten 10 günlük hasta buzağıyı teslim alan ekipler, veterinere götürerek tedavi ettirdi. Veteriner Kliniği'nde tedavisi tamamlanan ve sağlığına kavuşan buzağı, ardından yeniden yaşlı çifte teslim edildi.

"İshal olan hasta buzağıya serum ve ilaç tedavisi uyguladık"

Ağlı ilçesinde veteriner hekimlik yapan Veteriner Hekim Birol Yürük, "Kliniğimize uzak bir köyde sezaryenle doğum yaptırılırken yetiştiricimiz Cemil Demir, telefonla arayıp buzağısının hasta olduğunu söyledi. Bizim de o anda müdahale şansımız olmadığından dolayı kendisinin buzağıyı kliniğe getirebileceğini söyledim. Ancak 65 yaş üzerinde olduğunu söylemesi üzerine bir süre sonra tekrar bize ulaştığında jandarma ekiplerini aradığını ve buzağıyı jandarma ekiplerinin getireceğini söyledi. Buzağıya yapmış olduğumuz ön muayenede test sonucunda Rota Virüse bağlı ishal olduğunu gördük. İshalden dolayı kaybettiği sıvı ve diğer etkenler için serum tedavisinin yanı sıra bağışıklık sistemini kuvvetlendirici ilaçlar, vitaminler ve antibiyotikler kullandım. Bundan sonra bütün kontrollerini de buzağıyı takip edeceğim. Biz veteriner hekimler olarak hayvan sağlığı, gıda güvenliği dolayısıyla insan sağlığı için uğraşan sağlık çalışanlarıyız. Bundan dolayı da mutluluk duyuyoruz. İnce davranışlarından dolayı jandarma ekiplerine kendim ve yetiştiricim adına teşekkür ederim" dedi.

"Buzağımızın tedavisini yaptıran jandarmaya teşekkür ediyorum"

72 yaşındaki hayvan yetiştiricisi Cemil Demir ise, "Buzağımız hastalandı. Veteriner hekimi aradık, jandarma ekiplerini aradık. Anında müdahale ettiler. Komutanlarımızdan Allah razı olsun. Buzağımız doğalı 10 gün oldu. Buzağıya süt dokunduğu için hastalandığını düşünüyoruz. 65 yaş üstü olduğum için jandarmayı aradım. Onlarda gelip buzağımı aldılar ve veteriner hekime götürerek tedavisini yaptırdılar. Jandarmaya teşekkür ediyorum. Bu zor günlerde her zaman yanımızda oluyorlar" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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