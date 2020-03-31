Evden çıkamayan çiftçinin tarlasını jandarma işledi ERZURUM'da, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından evinden çıkamayan çiftçinin tarlasını jandarma ekipleri işledi.

ERZURUM'da, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından evinden çıkamayan çiftçinin tarlasını jandarma ekipleri işledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grupları'nca karşılanıyor. Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde yasak nedeniyle evinde kalan çiftçinin tarlasını jandarma ekipleri işledi. Jandarma erinin traktörle tarlayı işlediği anlara ilişkin video, "Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Erzurum Pazaryolu'nda çiftçilik yapan ve yaş kısıtlamasından dolayı evinde kalan amcamızın isteğini kırmadık ve tarlasını sürerek ekime hazır hale getirdik. Hasat zamanı görüşmek üzere" notuyla Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından paylaşıldı.

Görüntü dökümü:

Askerin traktörle tarlayı sürmesi

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA