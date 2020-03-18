Evden çıkamayan Atakumlular cepten sipariş verebilecek
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Evden çıkamayan Atakumlular cepten sipariş verebilecek - Haber
Kent Konseyi, Atakum, Güncel

Evden çıkamayan Atakumlular cepten sipariş verebilecek

Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi, korona virüsü önlemleri nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan dezavantajlı gruptaki ilçe sakinlerine yardım eli uzatıyor.

18.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:25
Evden çıkamayan Atakumlular cepten sipariş verebilecek

Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi, korona virüsü önlemleri nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan dezavantajlı gruptaki ilçe sakinlerine yardım eli uzatıyor. Yaşlı, hamile ve engellilerin oluşturulan hat üzerinden alınan market siparişleri kapıya kadar teslim edilecek.

Dünya ile birlikte Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüsü salgını sonrası yapılan evde kalın çağrıları karşılık buldu. Korunmak ve salgının yayılmasını önlemek için bireysel önlemler alan yurttaşlar, kendilerini ev ortamında izole etmeye başladı. Bu süreçte dezavantajlı gruptaki 60 yaş üstü, hamile ve engelli Atakumlular, market ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dışarı çıkmak zorunda kalmayacak.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin öncülüğünde kurulan Atakum Kent Konseyi'ne bağlı gençlik meclisi, oluşturduğu whatsapp hattı ile ilçedeki dezavantajlı yurttaşların eli ayağı olacak. İlçeyi Atakum Belediyesi ile birlikte yöneten gençler, 0552 963 02 30 numaralı whatsapp hattına ulaşıp yardım talebinde bulunan dezavantajlı yurttaşların sipariş listesini alacak. İhtiyaç duyulan market ürünleri, belediye personeli ve gençlik meclisi üyeleri tarafından hizmetten faydalanabilme koşullarını taşıyan Atakumluların adresine kapıda ödeme seçeneği ile teslim edilecek. İlçede yaşayan 60 yaş üstü, hamile ve engelli yurttaşlar, her gün 08.30 ila 17.00 saatleri arasında whatsapp hattına ulaşıp siparişlerini iletebilecek.

Korona virüsünün olumsuz etkilerine karşı yüksek risk grubunda bulunan yurttaşların bu süreçte hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirten Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ecem Üner, "Konsey olarak yerel demokratik katılımı yaygınlaştırmak, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincini geliştirmek amacıyla çalışıyoruz. Salgından korunmak için kendini izole etmek zorunda olan yurttaşlara tüm üyelerimizle birlikte destek vermek istedik. 60 yaş üstü, hamile ve engellilerin market ihtiyaçlarına ulaşmak için dışarı çıkmaları oldukça riskli. Onlarla görüşüp market alışveriş listelerini oluşturacağız. Daha sonra temin edilen ürünler kapıda ödeme seçeneği ile adreslerine teslim edilecek. Bu desteği sağladığımız süreçte ilçe sakinlerinden bir isteğimiz olacak. Atakum'da ikamet eden 60 yaş üstü yurttaşların sayısı 26 binden fazla. Çok sayıda hamile ve engelli hemşehrimizin de desteğe ihtiyacı var. Sürecin aksamaması için dezavantajlı grup dışındaki hemşehrilerimizin bu hizmeti kullanmamasını rica ediyoruz. Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmemiz için tüm Atakumluların bu duruma duyarlılık göstereceğine inanıyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Kritik toplantı öncesi konuştu: Ciddi ekonomik sonuçları olacak Haber
Kritik toplantı öncesi konuştu: Ciddi ekonomik sonuçları olacak
Trump 'Çin virüsü' dedi ve ekledi: Çok önemli bilgiler açıklayacağım Haber
Trump "Çin virüsü" dedi ve ekledi: Çok önemli bilgiler açıklayacağım
Kötü haberi Survivor dönüşü aldı! Gamze, Uğur'un çocuğunu görmesini yasakladı Haber
Kötü haberi Survivor dönüşü aldı! Gamze, Uğur'un çocuğunu görmesini yasakladı
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı Haber
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı
Hadise'nin en acı günü! Koronavirüs nedeniyle cenazeye katılamayacak Haber
Hadise'nin en acı günü! Koronavirüs nedeniyle cenazeye katılamayacak
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına...
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
Erdoğan 'Güzel bir tablo bizi bekliyor' deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
ABD, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına bin dolar verecek
ABD, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına bin dolar verecek
Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı
Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı
İran'da korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 3 milyonu geçebilir
İran'da korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 3 milyonu geçebilir
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
İtalya'da yaşayan Türk iş insanın kızı, koronavirüsün etkilerini ağlayarak anlattı
İtalya'da yaşayan Türk iş insanın kızı, koronavirüsün etkilerini ağlayarak anlattı
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul...
Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi
Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla 'Çanakkale Türküsü'nü söyledi
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı
Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor!
Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor!
Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak
Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Suriye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Suriye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Guido Senia Serdar Ortaç Demet Akalın Meryem Uzerli
Spor Okan Buruk Adem Büyük Ünal Karaman Fernando Muslera Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Mart Wuhan İtalya Almanya
Şu an buradasınız: Evden çıkamayan Atakumlular cepten sipariş verebilecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 14:50:13. #1.14#
title