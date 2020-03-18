Evden çıkamayan Atakumlular cepten sipariş verebilecek Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi, korona virüsü önlemleri nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan dezavantajlı gruptaki ilçe sakinlerine yardım eli uzatıyor.

Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi, korona virüsü önlemleri nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan dezavantajlı gruptaki ilçe sakinlerine yardım eli uzatıyor. Yaşlı, hamile ve engellilerin oluşturulan hat üzerinden alınan market siparişleri kapıya kadar teslim edilecek.

Dünya ile birlikte Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüsü salgını sonrası yapılan evde kalın çağrıları karşılık buldu. Korunmak ve salgının yayılmasını önlemek için bireysel önlemler alan yurttaşlar, kendilerini ev ortamında izole etmeye başladı. Bu süreçte dezavantajlı gruptaki 60 yaş üstü, hamile ve engelli Atakumlular, market ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dışarı çıkmak zorunda kalmayacak.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin öncülüğünde kurulan Atakum Kent Konseyi'ne bağlı gençlik meclisi, oluşturduğu whatsapp hattı ile ilçedeki dezavantajlı yurttaşların eli ayağı olacak. İlçeyi Atakum Belediyesi ile birlikte yöneten gençler, 0552 963 02 30 numaralı whatsapp hattına ulaşıp yardım talebinde bulunan dezavantajlı yurttaşların sipariş listesini alacak. İhtiyaç duyulan market ürünleri, belediye personeli ve gençlik meclisi üyeleri tarafından hizmetten faydalanabilme koşullarını taşıyan Atakumluların adresine kapıda ödeme seçeneği ile teslim edilecek. İlçede yaşayan 60 yaş üstü, hamile ve engelli yurttaşlar, her gün 08.30 ila 17.00 saatleri arasında whatsapp hattına ulaşıp siparişlerini iletebilecek.

Korona virüsünün olumsuz etkilerine karşı yüksek risk grubunda bulunan yurttaşların bu süreçte hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirten Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ecem Üner, "Konsey olarak yerel demokratik katılımı yaygınlaştırmak, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincini geliştirmek amacıyla çalışıyoruz. Salgından korunmak için kendini izole etmek zorunda olan yurttaşlara tüm üyelerimizle birlikte destek vermek istedik. 60 yaş üstü, hamile ve engellilerin market ihtiyaçlarına ulaşmak için dışarı çıkmaları oldukça riskli. Onlarla görüşüp market alışveriş listelerini oluşturacağız. Daha sonra temin edilen ürünler kapıda ödeme seçeneği ile adreslerine teslim edilecek. Bu desteği sağladığımız süreçte ilçe sakinlerinden bir isteğimiz olacak. Atakum'da ikamet eden 60 yaş üstü yurttaşların sayısı 26 binden fazla. Çok sayıda hamile ve engelli hemşehrimizin de desteğe ihtiyacı var. Sürecin aksamaması için dezavantajlı grup dışındaki hemşehrilerimizin bu hizmeti kullanmamasını rica ediyoruz. Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmemiz için tüm Atakumluların bu duruma duyarlılık göstereceğine inanıyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA