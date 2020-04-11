Evden çıkamayan 67 yaşındaki adam, kazak örüyor
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Koronavirüs, Çiftlik, Güncel

Evden çıkamayan 67 yaşındaki adam, kazak örüyor

SAMSUN'un Ondokuzmayıs ilçesinde oturan Mustafa Kalay (67), koronavirüs salgını nedeniyle evde kaldığı süreyi torunları için kazak, atkı, yelek ve bere örerek geçiriyor.

11.04.2020 08:57 | Son Güncelleme: 11.04.2020 08:58
Evden çıkamayan 67 yaşındaki adam, kazak örüyor

SAMSUN'un Ondokuzmayıs ilçesinde oturan Mustafa Kalay (67), koronavirüs salgını nedeniyle evde kaldığı süreyi torunları için kazak, atkı, yelek ve bere örerek geçiriyor.

Ondokuzmayıs ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde oturan 5 çocuk, 12 torunu olan Mustafa Kalay, küçük yaşlarda babasından görerek örgü örmeyi öğrendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden dışarı çıkamayan Kalay, bu süreyi torunları için kazak, atkı, yelek ve bere örerek geçiriyor. Kalay, evde canı sıkılanlara örgü örmelerini tavsiye ediyor.

'ÇOCUK YAŞIMDAN BERİ ÖRGÜ ÖRERİM'Örgü örmenin kendisi için bir tutku haline geldiğini söyleyen Kalay, "Şiş ile örgü örmeyi çocukken babamdan öğrendim. Ona baka baka şişle nasıl örgü örüldüğünü öğrendim. Çocuk yaşımdan beri örgü örerim. Bu örgüleri beş şişle de iki şişle de yapabiliyorum. Kazak, yelek, çorap, patik, atkı ve bereler örebiliyorum. Ben bunları torunlarıma, gelinlerime, çocuklarıma ve isteyen herkese örerim. Bu örgünün insanda Alzheimer olmasını önlediğine inanıyorum. Örgü örerek günün kolay geçer, rahat olursun. Hiç can sıkıntısı da olmuyor" dedi.'İNSANLAR DIŞARI ÇIKMASINLAR, ÖRGÜ YAPSINLAR'

Evde kalanlara can sıkıntısını gidermek için örgü örmeyi tavsiye eden Kalay, "İsteyen herkes şişle örgü örmeyi öğrenebilir. Çok zor bir iş değil. İnsanlar dışarı çıkmasınlar örgü yapsınlar, kendilerini oyalasınlar. İnşallah bu zor günler geçecek. Herkes kurallara uysun. Kendisini korursa toplumu da korumuş olur. Kurallara uymayan da cezasını yine kendi çeker" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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