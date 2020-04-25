Evden çıkamayan 3 yaşındaki Zeynep'e doğum günü sürprizi Evden çıkamayan 3 yaşındaki Zeynep'e doğum günü sürprizi Karabük'ün Yenice ilçesinde korona virüs nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan 3 yaşındaki Zeynep Yavuz'a Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla doğum günü sürprizi yapıldı.

Evden çıkamayan 3 yaşındaki Zeynep'e doğum günü sürprizi

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde korona virüs nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan 3 yaşındaki Zeynep Yavuz'a Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla doğum günü sürprizi yapıldı.

İstanbul'da ikamet eden Cihan Yavuz, Karabük'te olan eşi ve kızı için Vefa Sosyal Destek Grubu'na başvurdu. Korona virüs nedeniyle şehirlerarası seyahatin kısıtlanmasından dolayı kızının yanında olamayan Yavuz, 3 yaşına basan kızı Zeynep için doğum günü sürprizi yapılmasını istedi. Başvuruyu değerlendirmeye alan Yenice Kaymakamlığı bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ilçeye bağlı Şirinköy Köyü'nde anneannesinin yanında bulunan Zeynep'e doğum günü pastası ile sürpriz yaptı. Ekipleri ellerinde pasta ile gören Zeynep hemen mumları üfleyerek teşekkür etti.

Kaynak: İHA