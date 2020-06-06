Evden çıkamadığı için depresyona giren kedi 9 kilo oldu Evden çıkamadığı için depresyona giren kedi 9 kilo oldu Elazığ'da bir esnafın baktığı İran cinsi 4 yaşındaki kedi, yaklaşık 9 kilogram ağırlığına ulaştı, en son 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında evde tutulduğu için ise depresyona girerek gece dışında, gündüzleri de en az 8 saat...

Evden çıkamadığı için depresyona giren kedi 9 kilo oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da bir esnafın baktığı İran cinsi 4 yaşındaki kedi, yaklaşık 9 kilogram ağırlığına ulaştı, en son 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında evde tutulduğu için ise depresyona girerek gece dışında, gündüzleri de en az 8 saat uymaya başladı.

Çarşı Mahallesi'nde esnaflık yapan Yusuf Yumurtacı (19), 6 ay önce Muğla'dan İran cinsi bir kedi aldı. İş yerinde kedinin bakımını yapan Yumurtacı, ona animasyon filminde deki kediye benzediği için 'Şerafettin' ismini koydu. Günde 2 litre süt ve 6 öğün mama tüketen kedi sevimli haliyle kısa sürede tüm esnafın ilgi odağı haline geldi. Akşamları iş yerinde kalan kedi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bayramda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sahibi tarafından evine götürüldü. İş yerinde sürekli caddeye çıkan ve etrafta gezinen kedi, evde dışarı çıkamayınca depresyona girdi. Gecenin dışında gündüzleri de 8 ile 10 saat arasında uyuyan kedi, 9 kilograma ulaştı.

Kediyi Muğla'dan aldığını ve 4 yaşında olduğunu aktaran sahibi Yusuf Yumurtacı, " Ben kediyi aldığımda 4 yaşındaydı. Dükkanımda bakıyorum.Şimdi 9 kiloya yaklaştı. Gün de 2-3 litre süt içiyor. Geçtiğimiz gün koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kediyi eve götürdüm. Fakat kedimiz eve alışamadı. Depresyona girdi. Bizde tekrar kediyi dükkana getirdik. Şuan keyfi yerinde. Aşırı derecede mama yiyor. Gündüzleri 8-10 saat arasında uyuyor.Sokağın maskotu. İnsanlar tarafından çok seviliyor. İnsanlar kedimiz için bize uğruyorlar"dedi.

Kaynak: İHA