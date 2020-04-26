Evden çıkamadı, çatıda saatlerce uçurtma uçurdu
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Yüksel Avşar, Pamukkale, Güncel, Haber

Evden çıkamadı, çatıda saatlerce uçurtma uçurdu

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinden çıkamayan Yüksel Avşar (32), çareyi yaşadığı apartmanın çatısını çıkıp, uçurtma uçurmakta buldu.

26.04.2020 10:32 | Son Güncelleme: 26.04.2020 10:32
Evden çıkamadı, çatıda saatlerce uçurtma uçurdu

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinden çıkamayan Yüksel Avşar (32), çareyi yaşadığı apartmanın çatısını çıkıp, uçurtma uçurmakta buldu. Avşar, uçurtmasını saatlerce uçurarak keyifli zaman geçirdi.

Topraklık Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katındaki dairesinde yaşayan beyaz eşya tamircisi Yüksel Avşar, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinden çıkamıyor. Bütün zamanını evde geçiren Avşar, canı sıkılınca zamanı geçirmek için yeğenine uçurtma yaptı. Uçurtmayı denemek için ise, apartmanın çatısına çıktı. Güneşli havada rüzgarı yakalayan Avşar, yeğeni için yaptığı uçurtmayı apartmanın çatısında metrelerce havaya uçurdu. Kendisi sokağa çıkmaya kısıtlı olan Avşar, uçurtmasını özgürce saatlerce çocuklar gibi çuurdu.Yüksel Avşar, zamanı uçurtma uçurarak geçirdiğini ifade ederek, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamıyoruz. Ben de yeğenime uçurtma yaptım. Onu denemek için çatıya çıktım. Hava da gayet güzel, uçurtma uçurarak keyif yapıyorum. Ben kısıtlıyım ama uçurtmam özgürce uçuyor" dedi.


Kaynak: DHA

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