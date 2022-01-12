Evden cephanelik çıktı
Zonguldak Ereğli İlçesinde R.O., isimli şahsın evinden cephanelik çıktı.
Zonguldak Ereğli İlçesinde R.O., isimli şahsın evinden cephanelik çıktı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Şamlar köyünde R.O. isimli şahsın evinde Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden yapılan arama neticesinde; 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından R.O. isimli şahıs hakkında tahkikata başlanıldı. - ZONGULDAK
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