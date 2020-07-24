Evden çalışmak: "Ulaşılabilirliğimiz gereğinden fazla arttı" Koronavirüs salgını yüzünden bir çoğumuzun ilk kez deneyimlediği "home-office", yani evden çalışma modeli, normal hayata dönme adımları atılsa da pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de iş hayatına daha fazla yerleşeceğe benziyor.

Koronavirüs salgını yüzünden bir çoğumuzun ilk kez deneyimlediği "home-office", yani evden çalışma modeli, normal hayata dönme adımları atılsa da pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de iş hayatına daha fazla yerleşeceğe benziyor. Kaynak: DailyMotion.com