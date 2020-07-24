Evden çalışmak: "Ulaşılabilirliğimiz gereğinden fazla arttı"
Koronavirüs salgını yüzünden bir çoğumuzun ilk kez deneyimlediği "home-office", yani evden çalışma modeli, normal hayata dönme adımları atılsa da pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de iş hayatına daha fazla yerleşeceğe benziyor.
24.07.2020 13:43 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:58
Koronavirüs salgını yüzünden bir çoğumuzun ilk kez deneyimlediği "home-office", yani evden çalışma modeli, normal hayata dönme adımları atılsa da pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de iş hayatına daha fazla yerleşeceğe benziyor.
Kaynak: DailyMotion.com