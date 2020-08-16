Evden çalışma yaygınlaşıyor Korona virüs sürecinde başlayan evden çalışma kalıcı hale geliyor.

Korona virüs sürecinde başlayan evden çalışma kalıcı hale geliyor. iş yerlerinin çoğu evden çalışacak eleman arıyor.

Korona virüs sürecinde başlayan evden çalışma yaygınlaşıyor. Korona virüs salgını iş hayatına da hızlı bir değişim getirdi. Evden uzaktan çalışma kavramı kalıcı olma yolunda ilerledi. Yeni yayımlanan iş ilanlarına bakıldığında ise, evden çalışacak eleman arayan ilanların sayısı 2.8 katına çıktı. Ülkelere göre bakıldığında 4,9 kat artışla Brezilya ilk sırada geliyor. Onu 3,8 kat artışla İspanya ve Birleşik Krallık, 3,5 kat artışla Hollanda, 3,4 kat artışla Avustralya izledi. En çok ilan verilen meslek de 'Müşteri Destek Temsilcisi' alanında. Bu işi evden yapmaya imkan veren ilanlara gelen başvurularda yüzde 112 artış yaşandı. Dünya genelinde uzaktan çalışmaya geçen şirketler ise bu değişimden memnun.

(İHA)

Kaynak: İHA