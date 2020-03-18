Evden çalışma sisteminde verimli görüntülü görüşme yapmanın püf noktaları! Dünyada 7 binden fazla kişinin ölümüne neden ola koronavirüs, geniş çaplı tedbirlerin alınmasına neden oldu. Şirketler koronavirüse karşı önlem almak amacıyla evden çalışma sistemine geçti Peki evde çalışma sisteminde video konferans yaparken nelere dikkat edilmeli. İşte, evden çalışma sisteminde verimli görüntülü görüşme yapmanın püf noktaları!

Koravirüsle mücadelede çok çeşitli tedbirler alınıyor. Hükümetlerin genel uygulamaları yanında özel şirketlerin ve bireylerin şahsi tedbirleri ile algına karşı direnç oluşturuluyor. Şirketlerin çalışanlarını güvende tutmak için tercih ettiği evde çalışma sistemi de koronavirüsle mücadelede etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor. Peki, evden çalışma sisteminde verimli görüntülü görüşme yapmanın püf noktaları nelerdir?

EVDEN ÇALIŞMA SİSTEMİNDE VERİMLİ GÖRÜNTÜLÜ YAPMANIN PÜF NOKTALARI

1. İPUCU: DOĞRU ORTAMI SEÇİN

Karmaşık bir konu hakkında konuşmak veya beyin fırtınası yapmak istediğimde, görüntülü görüşmeler sohbet ya da e-postaya göre daha verimli oluyor. Bu aynı zamanda farklı saat dilimlerindeki ekip arkadaşlarımı tanımamı sağlıyor. Ancak görüşmedeyken nasıl bir ortamda bulunduğunuza dikkat etmeniz gerekiyor. Örneğin, neyin önünde oturduğunuz önemli. Düz bir duvar seçin ve arkanızdan çok fazla ışık gelmesine yol açacak pencerelerin önünde oturmayın. Dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız bilgisayarınızı sabit bir yere koyun.

2. İPUCU: İSTEDİĞİNİZ KİŞİYİ, İSTEDİĞİNİZ ZAMAN DAVET EDİN

Video konferans için zaman planlaması yapmak şart değil. Uzun bir e-posta yazışmasının ortasındayken anında bir toplantı ayarlayabilir ve kuruluşunuzun içindeki ya da dışındaki insanları katılım için davet edebilirsiniz. Hangouts Meet, telefonla katılım için otomatik olarak uluslararası kodlar oluşturur. Bu sayede, insanlar istedikleri yerden telefonla toplantıya katılabilir.

3. İPUCU: SESLERİ DUYAMIYOR MUSUNUZ? ALTYAZILARI AÇIN

Gürültülü bir yerdeyseniz ve ileri teknoloji kulaklıklarınız yoksa Meet'in canlı altyazı özelliği sayesinde altyazıları tıpkı TV'de olduğu gibi gerçek zamanlı olarak görebilirsiniz.

Yalnızca paylaşmak istediğiniz şeyleri paylaştığınızdan emin olmak için tüm ekranınız yerine sadece bir pencereyi gösterin.

4. İPUCU: EKRANINIZI MI GÖSTERİYORSUNUZ? YALNIZCA PAYLAŞMAK İSTEDİĞİNİZ ŞEYLERİ PAYLAŞIN

Ekranınızı paylaşıyorsunuz ve birden görüşmedeki herkes aldığınız e-postayı okumaya başlıyor. Can sıkıcı değil mi? Yalnızca paylaşmak istediğiniz şeyleri paylaştığınızdan emin olmak için tüm ekranınız yerine sadece bir pencereyi gösterin.

5. İPUCU: OFİSTE OLANLARA MI ODAKLANMAK İSTİYORSUNUZ? EKRAN DÜZENİNİ DEĞİŞTİRİN

Meet'teki en iyi özelliklerden biri de görüntülü görüşmenin düzenini değiştirebiliyor olmamız. Katılımcılardan biri slayt gösterdiği sırada ofiste önemli bir konu tartışılıyorsa düzeninizi değiştirerek sunum yerine ofisteki insanlara odaklanabilirsiniz.

6. İPUCU: GERÇEK HAYATINIZI PAYLAŞIN

Herkesin iş dışında bir hayatı var. İş yerinizin kültürüne bağlı olarak, "gerçek" hayatınızı biraz olsun paylaşmanızda sorun yok (hatta bu iyi bile olabilir). Örneğin, tüm gün kesintisiz görüşme yaptığınız zamanlarda öğle yemeğini kamera karşısında yiyebilir veya çocuğunuzun kameraya el sallamasına izin verebilirsiniz. Gerçek hayatınızı bir dereceye kadar paylaşmanız, çalışma arkadaşlarınızla daha derin bağlar kurmanızı ve hatta iş dışında uğraşmak zorunda kaldığınız durumlarla ilgili empati duygusu oluşmasını sağlayabilir.