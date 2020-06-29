Evden Çalışma Sistemi İçin Akıllı Çözümler! Herkesin deneyimlemeye başladığı evden çalışma sistemi dışarıdan bakılınca biraz kolay görünüyor olabilir.

Herkesin deneyimlemeye başladığı evden çalışma sistemi dışarıdan bakılınca biraz kolay görünüyor olabilir. Fakat işin içinde olan kişiler genellikle bunu pek kolay görmüyor. Yeni geliştirilen sistemler ise bunun çok daha kolay tamamlanmasını sağlıyor.

Genel uygulama performansını geliştirmek, daha hızlı oturum açma ve güvenli kilitleme sağlamak, görüntülü görüşmelerde yankıyı ortadan kaldırmak, çevre gürültüsünü azaltmak ve pil ömrü gibi ayrıntılar yapay zeka sayesinde kolaylıkla sağlanabiliyor. Böylece evden çalışmak daha keyifli hale geliyor.

Evden çalışma sistemi yeniden şekillenecek

Dell Technologies Kurumsal Çözümler Ülke Satış Lideri Ümit Yeşiltaş, "Bilgisayarlar, çalışma şekillerimizi yeniden düşünmemiz, hatta daha üretken olmak için neye ihtiyacımız olduğunu ön görmemiz için merkezi bir rol oynuyor." diyerek sözlerine başladı.

Sözlerinin devamında ise, "Günün son görüntülü görüşmesine giriş yaptığınız andan itibaren, çalışma şeklinize adapte olan bir bilgisayara ihtiyaç duyarsınız. Tam da bu nedenle, bir yandan sürdürülebilirlik hedeflerimize doğru ilerlerken daha akıllı çalışma, daha uzun pil ömrü, güçlü hoparlörler, kompakt tasarımlar ve özel iletişim desteği sunan yenilikleri ülkemize getirmeye çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Teknoloji şirketleri yapay zeka sistemlerini ne kadar çok kullanırsa o kadar fazla takdir kazanıyor. Ayrıca hata payının ciddi ölçüde azaldığını söyleyebiliriz. Sizce yapay zeka sistemleri evden çalışma yöntemi için ne tür kolaylıklar sağlıyor olabilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir