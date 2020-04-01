Evden çalışma imkanı sağlayan yazılımını ücretsiz kullanıma açtı Bursa'da üç genç girişimci bir araya gelerek kurdukları Makrogem firması olarak evden çalışma imkanı sağlayan iş yönetim yazılımı geliştirdi.

Bursa'da üç genç girişimci bir araya gelerek kurdukları Makrogem firması olarak evden çalışma imkanı sağlayan iş yönetim yazılımı geliştirdi. Proskop adı verilen yazılım, koronavirüsle mücadele kapsamında '#evdekal için' ücretsiz kullanıma sunuluyor. Kaynak: Dunya.com