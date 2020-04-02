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Evden çalışma döneminde, ofis ve çağrı merkezi kulaklıklarında %40 oranında artış yaşandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle sağlık ve güvenlik tedbiri alanlar kendini çoktan evlerine hapsetti bile. Durum böyle olunca, evden çalışanların ve uzaktan eğitim alanların sayısı da artış gösterdi.

02.04.2020 15:07 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:07
Evden çalışma döneminde, ofis ve çağrı merkezi kulaklıklarında %40 oranında artış yaşandı

. Özellikle Mart ayı süresince artan teknolojik ürün satışları, son iki haftadır tırmanış gösteriyor.

Ofis ve gaming kulaklıkları satışı arttı

VerilerE göre; ofis ve çağrı merkezi kulaklıklarında %40 oranında bir artış yaşanırken, gaming kulaklıklarında %20 gibi bir artış gözlemleniyor. Ek olarak; evde müzik dinleme deneyimini iyileştirmek isteyen kullanıcılar da kulaklık ve hoparlör satışlarını %23 oranında artırmış durumda.

Online ders takip edenler ve evden çalışmaya devam edenlerin yanı sıra, gündemin oluşturduğu endişeden kaçmak ve keyifli vakit geçirmek için dijital oyunlara yoğun ilgi gösterenler de dijital dünya nimetlerinden faydalanıyor.

Okulların 30 Nisan'da açılması planı, şirket çalışanlarının da bu dönemde işbaşı yapacağı sinyallerini verirken, işverenleri de bu süreci devam ettirebilmek adına teknolojik ekipmana yatırım yapmaya yöneltmiş durumda.

Kalabalık ailelerin kurtarıcısı

Yaklaşık iki senedir Netflix gibi platformlarla yükselen dizi ve film izleme kültürünün bu dönemde ihtiyacı olan şey, kalabalık ailelerde bu deneyimi kişiselleştiren kulaklıklar… Bu kulaklıklar sayesinde, kullanıcılar evde kimseyi rahatsız etmeden dizi ve film keyfini çıkarabiliyor. Bunun yanında kalabalık aile yapısına sahip Türk kültüründe, beraber film ve dizi izlemek isteyenlerin kurtarıcısı ise hoparlör sistemleri oluyor. Ailece etkinlik yapmayı sevenler ve bir arada olmayı tercih edenler için ses seviyesini ve kalitesini artırmak amacıyla kullanılan hoparlör sistemlerinin satışı da son dönemde artış gösteren ürünler arasında…

Kaynak: Bültenler

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