Evden çalışanlara motivasyonu artıracak öneriler

Pandemi nedeniyle evden çalışanların motivasyonunun olumsuz etkilendiğini söyleyen Klinik Psikolog İrem Burcu Kurşun, "Sürekli evin içinde aynı döngüyü tekrarlamak hem motivasyonu düşürüyor hem de tükenmişlik hissinin oluşmasına neden oluyor.

Pandemi nedeniyle evden çalışanların motivasyonunun olumsuz etkilendiğini söyleyen Klinik Psikolog İrem Burcu Kurşun, "Sürekli evin içinde aynı döngüyü tekrarlamak hem motivasyonu düşürüyor hem de tükenmişlik hissinin oluşmasına neden oluyor. Rutinler önemli fakat bu rutinin dışına çıkamayan bireylerde, isteksizlik görülüyor" dedi.

Evden çalışanların kendilerine ait bir çalışma ortamı olması ve kişinin bu ortamı kendisine iyi gelecek şekilde düzenlemesinin önemli olduğunu belirten Altınbaş Üniversitesi'nden İrem Burcu Kurşun, bu dönemi evden çalışarak geçirenlere önerilerde bulundu.

Masanın aynı yerinde çalışmak yerine farklı yerlerinde oturulmasını tavsiye eden Kurşun, "Evin farklı yerlerinde çalışabilirsiniz. Yatarak ya da kucakta bilgisayar şeklinde çalışmayı önermiyorum. Her sabah aynı saatte kalkmak oldukça önemli. Beslenmenize ve uykunuza dikkat etmeniz motivasyon yolundaki en önemli adımlardır. Bu noktada herkes dışarıdan bir itici gücün gelip kendisini harekete geçirmesini bekler ama asıl güç kişinin içindedir. Hangi ruh halindeyseniz bunu fark edin ve bu size iyi gelmiyorsa neleri değiştirebilirsiniz ona bakın" diye konuştu.İŞLERİ SIRASINA GÖRE YAPIN

Evden çalışmada motivasyon için planlamanın oldukça önemli olduğunu dile getiren Kurşun, "İşleri sıraya koyun ve böl ve yönet taktiğini uygulayın. Tek seferde kocaman bir listedeki işleri bir günde bitiremezsiniz. Teslim tarihlerine göre işleri acil ve önem derecesine göre sıralamak yardımcı olacaktır. Kişinin dikkatini dağıtan unsurları fark etmesi önemli. Herkes farklı ortamlarda çalışırken rahattır. Siz hangi ortamda daha iyi çalışırsınız bunu fark edin ve çalışma ortamınızı ona göre düzenleyin" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMA PLANINIZI EVDEKİLERLE PAYLAŞIN, MOLALAR VERİN"

Aynı evde çalışan ve okuyan birden fazla kişi varsa evdeki herkesin çalışma planlarını evde yaşayan diğer bireylerle paylaşması gerektiğine dikkat çeken Kurşun, "Hepimiz çok benzer süreçlerden geçiyoruz bu nedenle kişilerin birbirlerine karşı anlayışlı ve sakin bir şekilde yaklaşması önemli. Aralarda mutlaka hava alın, cam açın, balkonu olanlar zaman zaman orada çalışabilir. Evde hareket alanımız kısıtlanmış olsa da egzersizi ihmal etmemek gerek. Burada ailece 10-15 dakikalık hareket zamanı yaratılabilir. Masa başında çalışırken mutlaka esneme egzersizlerini yapmak önemli. Oturma pozisyonunuza dikkat edin. Sürekli aynı şekilde çalışmak bedensel ağrılara neden olur bu da kişinin çalışmak için kendini daha isteksiz hissetmesine yol açabilir. Molalarda size iyi gelecek şeyler yapın" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı