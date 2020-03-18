Evden Çalışanlar Siber Saldırı Riskiyle Karşı Karşıya Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla bildiğiniz gibi insanların kalabalık oluşturduğu mekanlar ile okullar bir süreliğine kapatıl

Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla bildiğiniz gibi insanların kalabalık oluşturduğu mekanlar ile okullar bir süreliğine kapatıldı. Bazı işyerleri ise önlem amacıyla evden çalışma uygulamasına geçti. Ancak bu sefer de ortaya siber saldırı tehlikesi çıktı.



Koronavirüs salgınına yönelik tedbir amacıyla çalışanlarının evden çalışmalarına izin veren özellikle küçük ve orta boy işletmeler siber saldırganların hedefi haline geldi. Bu işletmelerde yaşanabilecek bilgi sızıntıları ve virüsler, işletmeler açısından büyük sıkıntılar yaratabilir.



Siber saldırı ile ilgili olarak siber güvenlik alanında faaliyet gösteren PCI Checklist'in Kurucu Ortağı Kıvanç Harputlu, uzaktan çalışan şirketleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Öncelikle bilgisayar üzerinden yapılan tüm iletişimlerin şifreli olması gerektiğini söyleyen Harputlu, Güvensiz Bağlantı uyarısı veren siteler ile olan bağlantıların kapatılması gerektiğini söylüyor. Dışarıdan ofis bağlantısına erişim gerektiğinde SSL VPN kurulması ve kullanıcı adı ile şifre gibi bilgilerin paylaşılmasında WhatsApp gibi uygulamalar Dropbox gibi servislerin kullanılması da öneriler arasında yer alıyor.



İki adımlı doğrulama yönteminin de önemini vurgulayan Harputlu, çalışanların haberleşebilecekleri bir iletişim kanalının olması gerektiğini, bu kanallarda şüpheli saldırılar meydana gelmesi durumunda çalışanların nasıl haberleşecekleri konusunda bilgilendirilmeleri gerektiğini söyledi. Şifre seçerken ise güçlü şifrelerin belirlenmesi ve ofis dışı bağlantı kurulması gerektiğinde ise iş bittikten sonra bilgisayarda oturumun kapatılması gerekiyor.



Koronavirüs önlemleri ile ilgili olarak ilerleyen günlerde evden çalışma sistemine başvuracak olan şirketler, PCI Checklist ile siber güvenlik skorları hakkında bilgi sahibi olabilecekleri gibi sistemlerinde bulunan açıkların nasıl kapatılabileceğini de öğrenebilirler.