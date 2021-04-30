Evden ayakkabı çalan şüpheliler yakalandı
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Evden ayakkabı çalan şüpheliler yakalandı

Evden ayakkabı çalan şüpheliler yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde evlerin önünden ayakkabı çalan 2 şüpheli yakalandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde evlerin önünden ayakkabı çalan 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Öğretmenler Mahallesinde K.R.A. isimli evinin önünde 3 çift ayakkabı çalındığını ihbar etmesi üzerine polis harekete geçti.

Bina etrafından eşkal üzerinde çalışma yapan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Polis ekipleri, Öğretmenler Mahallesi ara sokaklarında eşkali benzeyen 2 kişiyi durdu. Şüphelilerden H.Y. ile N.S.Y. isimli şahısların görüntülerden ayakkabı hırsızlığı yapan şahıslar olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan 2 şüphelinin aynı zamanda 'bisiklet hırsızlığı' olayının firarisi oldukları tespit edildi. - MERSİN

Evden ayakkabı çalan şüpheliler yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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