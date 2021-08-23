Evden 50 bin liralık ziynet eşyası ile paralar çalındı

Samsun'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler girdiği evden 50 bin liralık ziynet eşyası ile para olarak da dövizleri çaldı.

Samsun'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler girdiği evden 50 bin liralık ziynet eşyası ile para olarak da dövizleri çaldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar S.G. adlı kadına ait eve girerek yatak odasındaki 50 bin liralık ziynet eşyası, 200 euro, 50 dolar ile 100 sterlin parayı çaldı. S.G. hırsızların bulunması için polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı