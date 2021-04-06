ÇORUM Evden 4 kamyon çöp çıktı, fareleri gören ekipler korkup kaçtı
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ÇORUM Evden 4 kamyon çöp çıktı, fareleri gören ekipler korkup kaçtı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇORUM Evden 4 kamyon çöp çıktı, fareleri gören ekipler korkup kaçtıEvden 4 kamyon çöp çıktı, fareleri gören ekipler korkup kaçtıÇORUM'da koku üzerine belediye ekiplerince girilen 2 katlı evden, 4 kamyon çöp ve atık malzeme çıkarıldı.

ÇORUM Evden 4 kamyon çöp çıktı, fareleri gören ekipler korkup kaçtı

Evden 4 kamyon çöp çıktı, fareleri gören ekipler korkup kaçtı

ÇORUM'da koku üzerine belediye ekiplerince girilen 2 katlı evden, 4 kamyon çöp ve atık malzeme çıkarıldı. İş makinesinin yardımıyla çöp çıkarma işlemi sürdürülen evde çok sayıda fare gören ekiplerin, korkudan dışarı kaçtığı anlar da kameraya yansıdı.

Kentte Çöplü Mahallesi'nde Erol B.?nin (53) tek yaşadığı 2 katlı evden, yayılan koku üzerine çevre sakinleri, belediye ekiplerine durumu bildirdi. Şikayet üzerine adrese gelen ekipler, evin içerisinde çöp ve atık eşya yığınlarıyla karşılaştı. Torba, poşet ve çuvallara doldurulan çöp ve atık eşyalar, belediye görevlileri tarafından iş makinesinin de desteğiyle 4 kamyona yüklenerek götürüldü. Ev sahibi hakkında işlem yapılırken, çöp çıkarma işlemi sürdürülen evde çok sayıda fare gören ekiplerin, korkudan dışarı kaçtığı anlar da kameraya yansıdı.

Çöplerin tamamen çıkarılmasının ardından ev, belediye veterinerlik müdürlüğü ekiplerince salgın riskine karşı da ilaçlanarak dezenfekte edildi.

'NE VAR NE YOK DOLDURMUŞ'

Ev sahibi Erol B.?nin yakını Şahin Metin, 'Annesi babası öldükten sonra tek başına kaldı. Garibanlığın gözü kör olsun, Kimseden de hiçbir şey istemez. Ne var ne yok yaşadığı eve doldurmuş' dedi.

'EVİ YAŞANILIR HALE GETİRECEĞİZ'

Mahalle Muhtarı Yılmaz Kılcı da 'Yalnız yaşayan bir kardeşimiz. Gördüğünü gibi evdeki çöpler boşaltılıyor. Tek başına yaşıyordu. Dışarıdan ne topladıysa eve doldurmuş, bundan sonra iyi bir yaşam için elimizden geleni yapacağız. Evi yaşanılır hale getireceğiz' diye konuştu.

ÇORUM Evden 4 kamyon çöp çıktı, fareleri gören ekipler korkup kaçtı
ÇORUM Evden 4 kamyon çöp çıktı, fareleri gören ekipler korkup kaçtı
ÇORUM Evden 4 kamyon çöp çıktı, fareleri gören ekipler korkup kaçtı
ÇORUM Evden 4 kamyon çöp çıktı, fareleri gören ekipler korkup kaçtı
ÇORUM Evden 4 kamyon çöp çıktı, fareleri gören ekipler korkup kaçtı
ÇORUM Evden 4 kamyon çöp çıktı, fareleri gören ekipler korkup kaçtı
ÇORUM Evden 4 kamyon çöp çıktı, fareleri gören ekipler korkup kaçtı
ÇORUM Evden 4 kamyon çöp çıktı, fareleri gören ekipler korkup kaçtı
ÇORUM Evden 4 kamyon çöp çıktı, fareleri gören ekipler korkup kaçtı
ÇORUM Evden 4 kamyon çöp çıktı, fareleri gören ekipler korkup kaçtı
ÇORUM Evden 4 kamyon çöp çıktı, fareleri gören ekipler korkup kaçtı
ÇORUM Evden 4 kamyon çöp çıktı, fareleri gören ekipler korkup kaçtı
ÇORUM Evden 4 kamyon çöp çıktı, fareleri gören ekipler korkup kaçtı
ÇORUM Evden 4 kamyon çöp çıktı, fareleri gören ekipler korkup kaçtı
ÇORUM Evden 4 kamyon çöp çıktı, fareleri gören ekipler korkup kaçtı
ÇORUM Evden 4 kamyon çöp çıktı, fareleri gören ekipler korkup kaçtı
ÇORUM Evden 4 kamyon çöp çıktı, fareleri gören ekipler korkup kaçtı
ÇORUM Evden 4 kamyon çöp çıktı, fareleri gören ekipler korkup kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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