Evden 2 kilo esrar çıktı: 7 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evden 2 kilo esrar çıktı: 7 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Evden 2 kilo esrar çıktı: 7 gözaltı

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 2 kilogram esrar ele geçirilirken, 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 2 kilogram esrar ele geçirilirken, 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesinden gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipler, evde gizlenmiş 2 kilogram esrar maddesi ele geçirdi. Olay ilişkin evde bulunan 7 şüpheli gözaltına alınarak, sorgulamaya alındı.

Sorgulamaları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden S.U. ve M.M. tutuklanırken, diğer şahıslar serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Tekirdağ, Esrar, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title