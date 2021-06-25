Evden 100 bin TL'lik ziynet eşyası çalan 3 kişiden 1'i tutuklandı
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Evden 100 bin TL'lik ziynet eşyası çalan 3 kişiden 1'i tutuklandı

Evden 100 bin TL'lik ziynet eşyası çalan 3 kişiden 1'i tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde girdikleri evden 100 bin TL değerinde ziynet eşyası ve döviz çalan 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde girdikleri evden 100 bin TL değerinde ziynet eşyası ve döviz çalan 3 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmit'te bir eve giren hırsızlar ikamette bulunan ziynet eşyalarını ve dövizleri çalarak kayıplara karıştı. Olayın ardından eve gelen ev sahipleri, yaklaşık 100 bin TL değerinde ziynet eşyası ve dövizlerinin çalındığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, hırsızlığa karıştıkları belirlenen G.D., İ.A. ve E.A. isimli 3 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan G.D. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Evden 100 bin TL'lik ziynet eşyası çalan 3 kişiden 1'i tutuklandı
Evden 100 bin TL'lik ziynet eşyası çalan 3 kişiden 1'i tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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