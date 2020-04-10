Evdekileri silahla korkutarak 4 bin lira gasp eden maskeli hırsızlar adliyeye sevk edildi
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8 Mart, Çorum, 3. Sayfa

Evdekileri silahla korkutarak 4 bin lira gasp eden maskeli hırsızlar adliyeye sevk edildi

Evdekileri silahla korkutarak 4 bin lira gasp eden maskeli hırsızlar adliyeye sevk edildi Çorum'da yüzlerindeki maske ve ellerinde kuru sıkı tabancalarla girdikleri evden 4 bin lira gasp eden 1'i yabancı uyruklu 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

10.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:21
Evdekileri silahla korkutarak 4 bin lira gasp eden maskeli hırsızlar adliyeye sevk edildi

Evdekileri silahla korkutarak 4 bin lira gasp eden maskeli hırsızlar adliyeye sevk edildi

ÇORUM - Çorum'da yüzlerindeki maske ve ellerinde kuru sıkı tabancalarla girdikleri evden 4 bin lira gasp eden 1'i yabancı uyruklu 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Olay, 8 Mart Çarşamba günü merkez Gülabibey Mahallesi Hamidiye 1. Sokak üzerinde bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Roya Majet isimli yabancı uyruklu kadının evine çocukları ve erkek arkadaşı Ö.A.M. ile evinde oturdukları esnada yüzleri maskeli ve silahlı 2 şahıs girdi. Soyguncular ellerindeki silahlarla Majet ve evde bulunanları korkutup alıkoyarak evde bulunan 4 bin lirayı gasp ederek kayıplara karıştı. Durumu polis ekiplerine bildirerek yardım isteyen Majet, zanlıların Türkçe konuştuklarını belirtti.

10 kilometrelik kaçış güzergahı

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından zanlıların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Soyguncuların yakalanması için soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, şüphelilerin 10 kilometrelik kaçış güzergahında bulunan 29 adet güvenlik kamerasını titizlikle inceledi. Ekipler, yapılan incelemeler sonunda gasp olayını gerçekleştiren şüphelilerin kimliğine ulaşmayı başardı. Olayın zanlıları M.D. ile kadının arkadaşı olan ve olayı planlayan yabancı uyruklu A.M. saklandıkları evde Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada olayda kullanılan 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Evdekileri silahla korkutarak 4 bin lira gasp eden maskeli hırsızlar adliyeye sevk edildi

Kaynak: İHA

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