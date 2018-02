Evdeki "Yufka" Tecrübesini İş Hayatına Taşıdı

FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'te yıllarca evinde ailesi için yufka açan Sultan Bay, hayalini kurduğu imalathaneyi yaklaşık 3 yıl önce hayata geçirerek günlük 3 bin yufka üretmeye başladı.

Hamur yapımından makine kullanımına kadar her işe koşturan ve köylere dahi yufka satan Bay, 4 kişiye istihdam sağladığı imalathanesini büyütüp fabrikaya dönüştürmenin hayalini kuruyor.

Sultan Bay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ev kadını olarak kalmak istemediğini, yıllarca kendi parasını kazanmanın hayalini kurduğunu söyledi.

Uzun yıllar evde ailesi için yufka açtığını belirten Bay, buradan gelen tecrübesi ve eşinin desteğiyle yaklaşık 3 yıl önce yufka imalathanesi kurduklarını anlattı.

Bay, yola eşiyle çıktıklarını, makineleri İstanbul'dan aldıklarını belirterek, "Sonra ben tek başıma devam ettim. İlk başlarda çok zorlandım. Makineleri çözmek, siparişlere yetişmek, alım-satım gibi işlerle uğraşıyordum. Her işe koşturuyordum. Zamanla eleman sayısını artırdım. Şimdi her şeyi rayına oturttum. Günde 3 bin ekmek yapıyoruz. Pazarları hariç haftanın her günü 12 saat çalışıyoruz. Yufkanın tanesini bir liradan satıyoruz ama çoğunlukla kiloyla tercih ediyorlar. Hamurunu mayalamıyoruz, sadece kepek ve un kullanıyoruz. Bu ekmeği alan bir daha bırakamıyor. Biz kuru olarak evlere teslim ediyoruz. Onlar istediği zaman ıslatarak tüketiyor. Ekmeklerimiz 6 ay dayanabiliyor. Çok fazla talep var. Şimdilik Gaziantep'in çevresine, köylere gönderiyoruz." diye konuştu.

"Kadınlar kendi ayakları üzerinde durmalı"

Kendi parasını kazanmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Bay, "Bir kadının kendi ayakları üzerinde durması harika. İşimi kendim hallediyorum, paramı kazanıyorum. Öz güvenim arttı. Kadınlara kendi ayakları üzerinde durmalarını, kimsenin eline bakmamalarını tavsiye ederim. Ben 'başaracağım' dedim. Unu, kepeği erkeklerden alıyorum. Bana 'helal olsun' diyorlar. Onlar da mutlu oluyor. Onların dışında da övgüler alıyorum." ifadelerini kullandı.

Bay, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere de yufka gönderdiğini dile getirerek, askerlerin zaferden zafere koşmasını temenni etti.

Müşterilerden Yasemin Zorer de iki yıldır Sultan Bay'dan alışveriş yaptığını ifade ederek, yufkayı afiyetle tükettiklerini söyledi.