Evdeki yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı
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Evdeki yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı

17.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:35
Evdeki yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı

SİVAS'ta sabah saatlerinde bir binanın bodrum katında yangın çıktı.

SİVAS'ta sabah saatlerinde bir binanın bodrum katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında dumandan etkilenen Saliha Soypak (30), hastanede tedaviye alındı. 

Yangın, saat 04.00 sıralarında 4 Eylül Mahallesi Kütüklü Sokak'taki 2 katlı apartmanın bodrum katında çıktı. Saliha Soypak'ın oturduğu evden duman yükseldiğini görenler durumu, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmada evde yaşayan Saliha Soypak dumandan etkilenmiş halde bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Soypak tedaviye alındı. Soypak'ın durumunun iyi olduğu bildirildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Ev yangında kullanılamaz hale geldi. Yangının kömür sobasından çıktığı sanılıyor.


Evdeki yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı
Evdeki yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı
Evdeki yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı
Evdeki yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı
Evdeki yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı
Evdeki yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı
Evdeki yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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