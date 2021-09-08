Evdeki yangında çantadaki 59 bin lira da yandı
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Evdeki yangında çantadaki 59 bin lira da yandı

Evdeki yangında çantadaki 59 bin lira da yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde çıkan yangında evin mutfağında çantadaki 59 bin 200 lira para da yandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde çıkan yangında evin mutfağında çantadaki 59 bin 200 lira para da yandı.

Yangın, Samsun'un Bafra ilçesinin Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.E. adlı kadının evinde yangın çıktı. İtfaiye yangına müdahale ederek söndürürken, evin mutfağındaki çantada bulunan 59 bin 200 lira para ile evdeki eşyalar yangında yanarak zarar gördü. Evine gelip ayrılan H.E. para bulunan çantayı mutfakta unuttuğunu hatırlayıp geri döndüğünde evinin yandığını gördü. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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