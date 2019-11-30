Evdeki yangında 3 Suriyeli dumandan etkilendi
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Evdeki yangında 3 Suriyeli dumandan etkilendi

MALATYA'da, bir evde çıkan yangında Suriye uyruklu 3 kişi, dumandan etkilendi.

30.11.2019 15:35 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:35
Evdeki yangında 3 Suriyeli dumandan etkilendi

MALATYA'da, bir evde çıkan yangında uyruklu 3 kişi, dumandan etkilendi.

Mahallesi Gelibolu Sokak'taki 2 katlı evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine verdi. Adrese sevk edilen ekipler, evde mahsur kalan Suriye uyruklu 3 kişiyi dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen Suriyelilere, ambulansta oksijen tedavisi uygulandı. Rüzgar nedeniyle zor anlar yaşayan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi. 


Kaynak: DHA
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