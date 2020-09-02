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Evdeki yangın, maddi hasara yol açtıAntalya'da bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

02.09.2020 17:41 | Son Güncelleme: 02.09.2020 17:49

Evdeki yangın, maddi hasara yol açtı

Antalya'da bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Dumandan etkilenen ev sahibi Fatma Soytürk (65), ambulansta tedavi edildi. Yangında maddi hasar meydana geldi. 

Yangın, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 798 sokakta bulunan apartmanın 3'üncü katında, Fatma Soytürk'e ait dairenin yatak odasında başladı. Evden duman çıktığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. İhbarın ardından adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için büyük çaba sarf etti. Dumandan etkilenen Fatma Soytürk, ambulansa alınarak tedavi edildi. Maddi hasarın meydana geldiği yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.  

DHA YURT BÜLTENİ-18

Kaynak: DHA

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