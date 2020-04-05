Evdeki yalnızlığını beslediği tavuk ve civcivleriyle gideriyor
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Akıncılar, Karataş, Siirt, Güncel

Evdeki yalnızlığını beslediği tavuk ve civcivleriyle gideriyor

Siirt'in Pınarca köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyan 65 yaşındaki Abdurrahim Karataş, yalnızlığını bahçesinde beslediği tavuk ve civcivlerle gideriyor.

05.04.2020 13:11 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:12
Evdeki yalnızlığını beslediği tavuk ve civcivleriyle gideriyor

Siirt'in Pınarca köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyan 65 yaşındaki Abdurrahim Karataş, yalnızlığını bahçesinde beslediği tavuk ve civcivlerle gideriyor.

Pınarca köyünün Akıncılar mezrasında yaşayan Karataş 5 çocuğundan 2'sini kaybetti.

3 çocuğu evlenen, eşi de rahatsızlığından dolayı İstanbul'da tedavi gören Karataş yalnız kaldı.

Daha önce sıkıldığında şehir merkezine giden, komşularını ve arkadaşlarını ziyaret eden Karataş, koronavirüs salgınından dolayısıyla yaşı itibarıyla da sokağa çıkmaları kısıtlandığı için evinde ve bahçesinde vakit geçirmeye başladı.

Yalnızlığını gidermek için 3 tavuk ve 30 civciv alan, onlar için küçük bir kümes kuran Karataş, tüm gününü onlarla bir arada geçiriyor.

Karataş, her gün tavuk ve civcivlerin bakımını yapıyor, onları besleyerek avunuyor.

Yorulduğunda dinlenmek için evinin balkonuna geçen Karataş, yine onları seyrederek yalnızlığını unutuyor.

Karataş, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle yetkililerin çağrılarına uyduğunu söyledi.

Salgına karşı tedbir almanın önemli olduğuna işaret eden Karataş, sokağa çıkmalarına sınırlama getirilmesinin ardından şehir merkezine de artık gidemediğini belirtti.

Karataş, mezrada küçük bir bahçesi olan evinde yalnız yaşadığını anlatarak, "Salgın bitene kadar evden çıkmıyorum. Yalnızlığımı gidermek için tavuk ve civciv beslemeye karar verdim. Herkese çağrım evden dışarı çıkmamaları." dedi.

Yalnızlığını beslediği hayvanlarla unuttuğunu dile getiren Karataş, "Sağlığımız çok önemli. Hatta 60 yaş ve üstü de kendisini evinde izole etmeli, salgın bitene kadar evinden çıkmamalı." ifadelerini kullandı.

Evdeki yalnızlığını beslediği tavuk ve civcivleriyle gideriyor

Kaynak: AA

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Evdeki yalnızlığını beslediği tavuk ve civcivleriyle gideriyor
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