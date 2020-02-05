Evdeki uyuşturucuyu 'Masha' buldu
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Evdeki uyuşturucuyu 'Masha' buldu

TOKAT'ta, polisin narkotik köpeği 'Masha' ile bir evde yaptığı aramada 4 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.

05.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:28
Evdeki uyuşturucuyu 'Masha' buldu

'ta, polisin köpeği 'Masha' ile bir evde yaptığı aramada 4 kilo 650 gram esrar ele geçirildi. 

Tokat İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Çamlıbel beldesinde yaşayan A.A.'nın uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. A.A.'nın evinde narkotik dedektör köpeği 'Masha' ile arama yapıldı. Aramada varil ve kavanozlar içerisine gizlenmiş, satışa hazır 4 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen A.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


Kaynak: DHA
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