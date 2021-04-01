Evdeki Tehlike Francesca kimdir? Francesca Farago kaç yaşında?

Evdeki Tehlike Francesca kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Francesca Farago Instagram'da geniş takipçi kitlesine sahip influencerlardan biridir. Evdeki Tehlike belgesinde yer alan Francesca Farago kaç yaşında?

Evdeki Tehlike'de rol alan Francesca Farago, aynı zamanda bir Instagram fenomenidir. Merak edilen isim hakkında Evdeki Tehlike Francesca kimdir? Francesca Farago kaç yaşında? sorularının yanıtları araştırıldı.

EVDEKİ TEHLİKE FRANCESCA KİMDİR?

24 Kasım 1993 yılında dünyaya gelen Francesca, Kanadalı. Ottawa Carleton Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Francesca Farago, vegan ve hayvan hakları savunucusu. Seyahat etmeyi seven ve sık sık gittiği yerleri tanıtan Farago, Bahamalar, Amsterdam, Tayvan ve Barselona'da çektiği paylaşımlarla geniş takipçi kitlesine ulaştı.

The Label adlı mayo markasına sahip olan Francesca Farago, marka elçisidir.

Babası Grant Webb, pek çok restorana sahiptir.

Annesi Lucy Farago, şimdiye kadar altı kitabı kaleme alan bir yazardır.

Ayrıca Katie Webb ve Mason Webb adında iki kardeşi vardır.