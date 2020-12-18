Evdeki partide işlenen kıskançlık cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi
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Evdeki partide işlenen kıskançlık cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi

18.12.2020 18:24 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:29

Evdeki partide işlenen kıskançlık cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi 55 yaşındaki adamı öldüren şahıslar adliyeye sevk edildi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evinde bıçakla öldürülmüş halde bulunan 55 yaşındaki şahsı, kıskançlık sebebi ile telefonda tartıştıktan sonra öldürdükleri iddia...

Evdeki partide işlenen kıskançlık cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi

55 yaşındaki adamı öldüren şahıslar adliyeye sevk edildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evinde bıçakla öldürülmüş halde bulunan 55 yaşındaki şahsı, kıskançlık sebebi ile telefonda tartıştıktan sonra öldürdükleri iddia edilen şahıs ve sevgilisi adliyeye sevk edildi.

Olay Kocaeli'nin İzmit İlçesi Ortaburun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahallede yaşayan Aydın Memiş isimli vatandaştan haber alamayan mahalle sakinleri Memiş'in evine gitti. İçeri giren vatandaşlar Memiş'in yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Ekipler 55 yaşındaki Aydın Memiş'in bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Meydana gelen Olayla ilgili inceleme başlatan Jandarma ekipleri, Aydın Memiş'in cinayetten önce en son B.A. ve kız arkadaşı S.A. ile tartıştığını belirledi. Ekipler tarafından gerçekleşen operasyonla iki şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma komutanlığına götürülen şahısların ifadelerinde B.A.'nın Memiş'i kıskançlık sebebi ile bıçaklayarak öldürdüğünü ve daha sonra suç aleti bıçağı sobaya atıp Memiş'in cep telefonunu alarak kaçtıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan B.A. ve kız arkadaşı S.A., geniş güvenlik önlemleri arasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Evdeki partide işlenen kıskançlık cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi
Evdeki partide işlenen kıskançlık cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi
Evdeki partide işlenen kıskançlık cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi
Evdeki partide işlenen kıskançlık cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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