Evdeki MS hastaları için "çevrim içi okul" açıldı
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Evdeki MS hastaları için "çevrim içi okul" açıldı

Evdeki MS hastaları için 'çevrim içi okul' açıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Karadeniz Multipl Skleroz Derneğince, Multipl Skleroz (MS) hastalarının hayatını kolaylaştırmak amacıyla daha önce uygulamalı düzenlenen MS Okulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl çevrim içi açıldı.

Karadeniz Multipl Skleroz Derneğince, Multipl Skleroz (MS) hastalarının hayatını kolaylaştırmak amacıyla daha önce uygulamalı düzenlenen MS Okulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl çevrim içi açıldı.

Dernek Başkanı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Terzi tarafından yürütülen programda dersler, canlı yayınlarla gerçekleştiriliyor.

Terzi, yaptığı yazılı açıklama, okulun, hasta ve yakınları olmak üzere tüm izleyenlere katkı sağlayacağını düşündüklerini ifade etti.

MS'in toplumlarda genel olarak az bilinen bir beyin ve omurilik hastalığı olduğunu anlatan Terzi, şunları kaydetti:

"Hastalar güçsüzlük, görme kaybı, dengesizlik gibi şikayetler nedeniyle günlük işlerinde zorluklar yaşayabilmektedir. Ayrıca anksiyete, depresyon, yorgunluk, idrara sık gitme ve idrar kaçırma gibi şikayetler de yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Türkiye'de yaklaşık 50 bin MS hastası olup Orta Karadeniz Bölgesi'nde 8 bin civarında MS hastası bulunmaktadır. 8'incisini gerçekleştirdiğimiz çevrim içi MS Okulu sayesinde hastalar ve yakınlarının MS'i daha iyi öğrenebileceği ve MS ile olan yolculuklarında daha başarılı olacağı inancındayız. Dersler, derneğin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlarla gerçekleştiriliyor. Bu etkinlik süresince MS hastalarına, fizyoterapi, psikoterapi, nefes terapisi, yoga, diyetisyen gibi alanında uzman ekiple destek tedavi imkanı sağlanıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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