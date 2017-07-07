Evdeki Kesinti Nedeniyle Çıktığı Direkte Akıma Kapılıp Öldü

ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, evindeki elektrik kesilince yüksek gerilim hattı direğine çıkan 20 yaşındaki Yusuf Yıldız, arızayı onarmaya çalışırken akıma kapılıp öldü.



Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karakeçi Mahallesi'nde meydana geldi. Alagün Sokak'ta oturan Yusuf Yıldız, iddiaya göre, evdeki elektriklerin sık sık kesilmesi nedeniyle arızalı olduğunu düşündüğü yüksek gerilim hattının geçtiği elektrik direğine çıkarak arızayı onarmak istedi. Direkte akıma kapılan Yıldız, yakınları tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen ve vücudunda yanıklar oluşan Yıldız, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Yusuf Yıldız'ın cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



- Şanlıurfa