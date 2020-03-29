'Evdeki Kare' etkinliğine katılanlar sürpriz hediyeler kazanacak
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Tuzla Belediyesi, Koronavirüs, Tuzla, Güncel

'Evdeki Kare' etkinliğine katılanlar sürpriz hediyeler kazanacak

Koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında 'Evde kal' çağrısına uyan vatandaşların keyifli vakit geçirmesi için Tuzla Belediyesi, 'Evdeki Kare' etkinliğini başlattı.

29.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:04
'Evdeki Kare' etkinliğine katılanlar sürpriz hediyeler kazanacak

Koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında 'Evde kal' çağrısına uyan vatandaşların keyifli vakit geçirmesi için Tuzla Belediyesi, 'Evdeki Kare' etkinliğini başlattı.  

Koronavirüs (COVID-19) ile mücadele konusunda sahada her tür tedbiri aldığını belirten Tuzla Belediyesi, sadece sahada virüs ile mücadeleyle kalmayıp, evlerinde vakit geçirmek zorunda olan herkesi kapsayan eğlenceli bir etkinliğe de imza attığını duyurdu.

Yapılan duyuruda, Tuzla ilçesinden başlayıp ülke geneline örnek olan 'Evde Kal kitap oku' kampanyasının ardından bu defada 'Evdeki Kare' etkinliği evlerinde kalmak zorunda olan herkese biraz neşe ve kimsenin yalnız olmadığı duygusunun verilmesinin amaçlandığı dile getirildi.

BAŞKAN YAZICI ETKİNLİĞİ OĞLU İLE ÇEKTİĞİ LA BAŞLATTI

'Evdeki Kare' fotoğraf paylaşım etkinliğini oğlu ile çektiği fotoğrafla başlatan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Ülke genelinde kararlılıkla yürütülen Koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında bizde ilçemizde hijyen, temizlik, sokakların yıkanması, 65 yaş üstü büyüklerimizin tüm ihtiyaçlarının karşılanması, öğrenciler için uzaktan eğitim, tiyatro gibi kültür etkinliklerinin sosyal medyada devam ettirilmesi, korona virüs ve mücadele hakkında bilgilendirmeler, işyeri denetimleri, alışveriş merkezlerindeki fiyat kontrolü, sokak hayvanları için mama dağıtımı gibi her türlü ve çok yönlü mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

"AMACIMIZ KİMSENİN YALNIZ OLMADIĞINI HİSSETTİRMEK"

Sahada koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm tedbirleri alırken hemşerilerinin yaşam kalitesi ve sosyallik açısından da desteklenmesini amaçladıklarına vurgu yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Öte yandan biz çekirdek aile yapısı kuvvetli bir toplumuz. Bu açıdan da evde kalmak bizler açısından sorun teşkil etmemekle beraber bizler evlerde kimsenin sıkılmadan vakit geçirmesi için de kolları sıvadık. Dileyen herkes etkinliğimize katılabilir. Üstelik sadece Tuzla'dan katılmak zorunluluğu da yok. Bir fotoğraf çekip paylaşarak etkinliğimize herkes katılabilir. Amacımız kimsenin yalnız olmadığını hissettirmek. Zor günlerden geçerken başta gönül birliği yaptığımız hemşerilerimiz olmak üzere tüm halkımızla birlik ve dayanışma içinde bugünleri aşacağız Birlikte başaracağız. Çektiğimiz bu fotoğraflar da yaşadığımız günlerden hem bir hatıra hem de yaşananları anımsatan bir tarih olarak bize zorluklar karşısında bir olmamız gerektiğini hatırlatan bir anı olarak kalacak. Hemşerilerimize anlayışları için tekrar teşekkür ediyorum. Başta 65 yaş üzeri büyüklerimiz olmak üzere lütfen herkes evde kalsın" diyerek evde kal çağrısını da yineledi.

#EvdekiKare hashtagi ile paylaşımda bulunanlar arasından yapılacak çekilişle her gün 3 kişinin sürpriz hediyeler kazanacağı belirtildi. 


Kaynak: DHA

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