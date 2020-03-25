Evdeki iyon dengesine 'kaya tuzu' çözümü Çankırı'daki 5 bin yıllık Tuz Mağarası'ndan elde edilen kaya tuzu, bulunduğu ortamdaki iyon dengesini sağlarken sağlığı da olumlu yönde etkiliyor.

Çankırı'daki 5 bin yıllık Tuz Mağarası'ndan elde edilen kaya tuzu, bulunduğu ortamdaki iyon dengesini sağlarken sağlığı da olumlu yönde etkiliyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsünden dolayı birçok vatandaş evlerinde kendilerini izole etmeye başladı. Evlerinde daha sağlıklı bir ortamda bulunmak için çeşitli yollar deneyen ailelere son tavsiye kaya tuzu üreticilerinden geldi. Çankırı'da bulunan Tuz Mağarası'ndan çıkan kaya tuzları bulunduğu ortamda eksi iyonlar yayarak evdeki iyon dengesini sağlıyor. Kaya tuzunun yanı sıra özellikle tuz lambaları, insan sağlığı için son derece öneme sahip negatif iyonlar ile beraber bulunulan ortamdaki iyon dengesini sağlıyor.

"Kaya tuzunun içerisinde 82 mineral var"

Çankırı'da kaya tuzu imalatçısı olan Kenan Çelikkale, "Çankırı kaya tuzunun içerisinde 82 mineral vardır bu mineraller vücut açısından sağlıklıdır. Tuzda herhangi bir bakteri barınmadığı için bakterileri öldüren bir yapıya sahip olduğu için sağlıklıdır. Eskiden buzdolabı olmadığı için etleri tuzla kurutarak saklıyorlardı. Bu şekilde bakteriler öldüğü için etler kuruyordu ve bozulmuyordu. Peygamber efendimizin tuzla ilgili hadisi var. Bazı virüsler 900 derecede kaynamada ölmediği söyleniyor. Bir pirinç tanesi kadar kristal tuz ağızdaki salgı ile birleştiği zaman bu virüsleri öldürebiliyor" dedi.

"Ortama eksi iyon yayıyor"

Kaya tuzu imalatçısı Çelikkale, "Bu lambalar içindeki ampulle beraber ısındığından dolayı eksi iyon yayıyor. Eksi iyon yaymanın bulunduğunuz ortamdaki iyon dengesini artırdığı için. Tuz lambaları alıp daha sonrasında 'çocuğum oksijen tüpünü bıraktı' diye geri dönüşler oluyor. Daha sonrasında evlerinin hemen hemen her odasına alanlarda var. İnşallah bu korona virüsüne de bir nebze olsun faydası olacağını düşüyorum" ifadelerine yer veridi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA