"Evdeki hayatı paylaşırken, sorumlulukları da bölüşelim"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› "Evdeki hayatı paylaşırken, sorumlulukları da bölüşelim" - Haberler
Rıza Akpolat, Koronavirüs, Beşiktaş, Güncel

"Evdeki hayatı paylaşırken, sorumlulukları da bölüşelim"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sosyal medyadan toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık kampanyası başlatarak bütün komşularını kampanyaya destek vermeye ve sorumlulukları paylaşmaya davet etti.

10.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:56

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sosyal medyadan toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık kampanyası başlatarak bütün komşularını kampanyaya destek vermeye ve sorumlulukları paylaşmaya davet etti.

Türkiye'nin koronavirüs (Covid-19) ile mücadele ettiği bugünlerde milyonlarca kişi evde kendini karantinaya alarak virüsten korunmaya çalışıyor. Tüm günün evde geçirilmesi ortak yaşam sorunlarını da beraberinde getiriyor. Birçok kadın evde hem uzaktan çalışıyor hem de evin günlük işlerini yürütmeye çalışıyor.Bu süreçte kadınların yükü daha da artıyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da bu konuya dikkat çekmek için, toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu yaparak bir farkındalık projesine imza attı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalık Kampanyasına Başlıyoruz" diyen Başkan Rıza Akpolat #EşitlikEvdeBaşlar etiketiyle komşularına seslenerek bu konuda herkesi göreve davet etti.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik görseller paylaşan Başkan Akpolat, karantina günlerinin yazılı olmayan kurallarını şu üç cümleyle açıkladı: "Kadın işi erkek işi yoktur ev işi vardır, ev temizliğinden herkes anlar, çocuklarla ilgilenmek ebeveynlerin ortak görevidir."

Başkan Rıza Akpolat eşitlik evde başlar etiketiyle sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Koronavirüs sürecinde unutmamamız gereken bir şey var... Ortak yaşam alanlarının sorumluluğu da ortak olmalıdır. Temizlik, yemek yapmak, çocuk ve hasta bakımı sadece kadının işi değildir. Evdeki hayatı paylaşırken, sorumlulukları da bölüşelim. Çünkü #EşitlikEvdeBaşlar"


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir
Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
'Evde kal' çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz
İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Ambalaj firması, sağlık çalışanları için nefes alıp verirken 'buğu' yapmayan siperlik üretti
Ambalaj firması, sağlık çalışanları için nefes alıp verirken "buğu" yapmayan siperlik üretti
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
19 tavuğu telef eden vaşak, ahırda mahsur kaldı
19 tavuğu telef eden vaşak, ahırda mahsur kaldı
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı
Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
1 milyon lira ödülle aranan PKK'lı terörist yaralı ele geçirildi
1 milyon lira ödülle aranan PKK'lı terörist yaralı ele geçirildi
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı
Güney Kıbrıs'ta hemşireler isyan etti: Protokollere uyulmuyor
Güney Kıbrıs'ta hemşireler isyan etti: Protokollere uyulmuyor
Talisca, Beşiktaşlı yöneticiye telefon açtı ve geri dönmek istediğini söyledi
Talisca, Beşiktaşlı yöneticiye telefon açtı ve geri dönmek istediğini söyledi
Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Cahit Özkan Ekrem İmamoğlu Abdulhamit Gül Mustafa Destici
Magazin Tarkan Dilan Çıtak Serdar Ortaç Fahrettin Koca
Spor Lionel Messi Bülent Uygun Rüştü Reçber Malcolm Thomas Dorukhan Toköz
Daha Fazla Türk Nisan Wuhan Futbolcu
Şu an buradasınız: "Evdeki hayatı paylaşırken, sorumlulukları da bölüşelim" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 17:26:22. #1.15#
title