Evdeki elektrik tüketimi memlekete göç etti
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Evdeki elektrik tüketimi memlekete göç etti

BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ'ın örneklem üzerinden yaptığı çalışma ile Haziran ayında başlayan normalleşme adımlarının meskenlerdeki elektrik tüketimine yansıması ortaya çıktı.

Evdeki elektrik tüketimi memlekete göç etti
24.07.2020 13:47 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:50

15 Haziran-14 Temmuz 2019 ile 13 Haziran – 12 Temmuz 2020 tarihleri arasındaki 30 günlük sürede mesken abonelerinin gerçek tüketimleri baz alınarak yapılan çalışmaya göre;

İstanbul Avrupa Yakası'nda 2019 yılına göre bu yıl 13 Haziran – 12 Temmuz 2020 tarihleri arasında mesken abonelerinin elektrik tüketimi yüzde 3 düştü.

Antalya, Isparta ve Burdur'da 13 Haziran – 12 Temmuz 2020 tarihleri arasında mesken abonelerinin elektrik tüketimlerindeki düşüş yüzde 8,1'i buldu.

Büyükşehirde yaşayanların, şehirlerarası giriş-çıkış yasağının kalkmasının ardından memleketlerine gitmesinin de etkisi ile Sivas, Yozgat ve Tokat'ta mesken abonelerinin tüketimi yüzde 7,7 arttı.

11 Mart'tan itibaren Türkiye'yi de etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi sürecinde sağlık için evde kalan vatandaşların elektrik tüketiminde yaklaşık yüzde 15'lere varan bir artış yaşanmıştı. Türkiye genelinde 1 Haziran'da başlatılan normalleşme adımlarının etkisi de ilk olarak yine 'ev'de kendini gösterdi. Pek çok kurum kademeli olarak rutin çalışma düzenine geçerken 65 yaşın üzerinde olan vatandaşlar başta olmak üzere pek çok aile, çocuklarını da alarak yazlığa ya da memleketine gitti.

BEDAŞ, AEDAŞ, ÇEDAŞ'TAN ÖZEL ÇALIŞMA

Bu zorlu dönemde vatandaşların en temel ihtiyacı olan elektriği kesintisiz sağlama hedefi doğrultusunda büyük bir özveri ile faaliyet gösteren, çalışan ve abonelerinin sağlığını korumak için her türlü tedbiri alan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), bu kez normalleşmenin tüketime olan etkisini ortaya koyan özel bir çalışmaya imza attı. Üç şirketin toplamda 15 milyona yakın nüfusu bulunan hizmet bölgelerinden elde edilen tüketim verileri ile bir 'örneklem' çalışması yapıldı.

Gerçek tüketim verilerinden hareketle yapılan çalışmada 2019 ve 2020 yılı Haziran ve Temmuz aylarında meskenlerdeki elektrik tüketimi karşılaştırıldı. 2019 yılında Haziran ayının ilk haftasının Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeni ile doğru bir kıyaslama olamayacağından değerlendirme, 15 Haziran-14 Temmuz 2019 ile 13 Haziran – 12 Temmuz 2020 tarihlerini kapsayan 30 günlük süre göz önüne alınarak yapıldı.

AVRUPA YAKASI'NDA MESKEN ABONELERİNİN TÜKETİMİ YÜZDE 3 DÜŞTÜ

Normalleşme adımları ile İstanbul Avrupa Yakası'nda Haziran başından itibaren AVM'ler, restoran, kafe ve parklar açılırken pek çok şirkette de normal çalışma düzenine geçildi. Evde geçen sürenin azalması ile birlikte elektrikli ev aletlerinin kullanım sayısı da düştü. BEDAŞ'ın hizmet bölgesi olan İstanbul Avrupa Yakası'ndaki örneklemde kullanılan mesken grubunun verilerine göre 15 Haziran-14 Temmuz 2019 tarihleri arasındaki 30 günlük sürede toplam elektrik tüketimi 175,3 milyon kWh iken 13 Haziran – 12 Temmuz 2020 tarihleri arasında bu rakam yüzde 3'lük gerileme ile 170 milyon kWh'ye düştü.

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AEDAŞ'ın hizmet bölgesi Antalya, Isparta ve Burdur'daki örneklemde kullanılan mesken grubunun verilerine göre 15 Haziran - 14 Temmuz 2019 tarihleri arasında toplam elektrik tüketimi 65,7 milyon kWh düzeyinde iken bu yıl 13 Haziran – 12 Temmuz tarihleri arasındaki tüketim yüzde 8,1'lik bir düşüşle 60,4 milyon kWh düzeyinde gerçekleşti. Mesken abonelerinin elektrik tüketiminde, normalleşme ile evde kalınan sürenin azalmasının yanı sıra havaların geçen yıla göre daha serin olması etkili oldu.

ÇAMLIBEL'İN BÖLGESİNDE TÜKETİMDE ARTIŞ YAŞANDI

ÇEDAŞ'ın elektrik dağıtım hizmeti verdiği Sivas, Tokat ve Yozgat'ta normalleşmenin mesken abonelerinin elektrik tüketimindeki etkisi ise artış yönünde yaşandı. Şehirler arası giriş-çıkış yasağının kalkması, 65 yaş üstü vatandaşların memleketlerine gitmelerine izin verilmesi, yayla sezonun açılması gibi nedenlerin de etkisi ile Sivas, Tokat ve Yozgat'ta meskenlerin elektrik tüketimi arttı. 15 Haziran-14 Temmuz 2019 tarihleri arasında bu üç ildeki örneklemde kullanılan mesken grubunun verilerine göre elektrik tüketimi 27,4 milyon kWh düzeyindeydi. Bu yıl aynı dönemi kapsayan 13 Haziran – 12 Temmuz tarihleri arasında söz konusu rakam, yüzde 7,7'lik bir artışla 29,5 milyon kWh'ye ulaştı

Kaynak: Bültenler

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