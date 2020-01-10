Evdeki çekmecelerden kaçak sigara fışkırdı

10.01.2020 10:04 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:11

Adana'da bir eve yapılan baskında bütün çekmecelerden bin 160 paket kaçak sigara çıktı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesinde bir evde kaçak sigara satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine eve baskın yapan ekipler arama yaptı. Aramalarda evdeki bütün çekmecelerde kaçak sigara bulundu. Polis ele geçirdiği bin 160 paket kaçak sigaraya el koyarken, A.N. isimli zanlıyı gözaltına aldı.



Zanlı emniyette sorgulandıktan sonra çıkarıldığı adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından ali kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İHA