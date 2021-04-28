Evdeki 51 kilo eroini narkotik köpeği 'İbre' buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evdeki 51 kilo eroini narkotik köpeği 'İbre' buldu

Evdeki 51 kilo eroini narkotik köpeği 'İbre' buldu
Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ - Haberler | Güncel

VAN'ın Çaldıran ilçesinde, İran sınırındaki Gülyolu Mahallesi'nde jandarmanın bir eve düzenlediği baskında, narkotik köpeği 'İbre' ile yapılan aramada 51 kilo eroin ele geçti, 1 kişi gözaltına alındı.

VAN'ın Çaldıran ilçesinde, İran sınırındaki Gülyolu Mahallesi'nde jandarmanın bir eve düzenlediği baskında, narkotik köpeği 'İbre' ile yapılan aramada 51 kilo eroin ele geçti, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran ilçesinde, İran sınırındaki Gülyolu Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, adrese operasyon düzenledi. Evde narkotik köpeği 'İbre' ile yapılan aramada, 51 kilo eroin ele geçti. Gözaltına alınan ev sahibi sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Evdeki 51 kilo eroini narkotik köpeği 'İbre' buldu
Evdeki 51 kilo eroini narkotik köpeği 'İbre' buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

Baskında uyuşturucu ile birlikte 8. kattan atlayan genç, oracıkta can verdi
Baskında uyuşturucu ile birlikte 8. kattan atlayan genç, oracıkta can verdi
Tansiyon bir anda yükseldi! ABD ve İran gemileri kafa kafaya geldi, donanma uyarı ateşi açtı
Tansiyon bir anda yükseldi! ABD ve İran gemileri kafa kafaya geldi, donanma uyarı ateşi açtı
Vaka ve ölüm sayılarının tırmanışa geçtiği İran'da durum vahim! 4 katlı mezarlık inşa edildi
Vaka ve ölüm sayılarının tırmanışa geçtiği İran'da durum vahim! 4 katlı mezarlık inşa edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Engin Altay Vedat Bilgin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hakan Altun Hande Erçel Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ölü Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Evdeki 51 kilo eroini narkotik köpeği 'İbre' buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 09:16:27. #1.14#

title