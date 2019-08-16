Evdeki 1 kilo esrarı 'Limit' buldu

16.08.2019 19:44

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, jandarma ekiplerince eve düzenlenen operasyonda, narkotik dedektör köpeği 'Limit' ile yapılan aramada, 1 kilo kubar esrar ele geçirildi.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ergene Jandarma Komutanlığı Ulaş Karakol ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Ulaş Mahallesi'nde 2 katlı evde yüklü miktarda uyuşturucu olduğunu belirledi. Eve düzenlenen operasyonda, narkotik dedektör köpeği 'Limit' ile arama yapıldı. Aramada, sobanın ve elbise dolabının içinde, satışa hazır 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucu şüphelisinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: DHA