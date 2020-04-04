"EVDEKArnavaL" etkinliği Adana'da, 8. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilmesi üzerine karnaval coşkusu "EVDEKArnavaL" etkinliğiyle yaşandı.

Adana'da, 8. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilmesi üzerine karnaval coşkusu "EVDEKArnavaL" etkinliğiyle yaşandı.

Karnaval Komitesinin, iptalin moral bozukluğuna sebep olmaması için vatandaşların evlerinden çıkmadan kutlama yapması çağrısı üzerine kimi kent sakinleri evlerinin balkonlarını fener, balon ve mendillerle süsledi.

Kutlama kapsamında ulusal bir radyo istasyonu ve sosyal medyadan saat 20.30'dan itibaren yapılan canlı yayınlara katılan vatandaşlar, evlerinin balkonlarında gönüllerince eğlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Bando takımı da karnaval otobüsüyle bazı bulvarları gezdi. Bando takımına, araçlarındaki vatandaşlar korna çalarak evlerindekiler ise lambalarını yakıp söndürerek sevgi gösterisinde bulundu.

Kutlamaları takip eden vatandaşlar, birlikte eğlenme imkanı bulduklarını, salgının ardından gelecek yıllarda karnavalı daha coşkulu kutlayacaklarına inandıklarını belirttiler.

Kaynak: AA