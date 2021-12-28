EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU, ORDU (Habermetre) - ÇEVRE DOSTU ALTINORDU'DAN ÖĞRENCİLERE ÇEVRE ÖDÜLÜÇEVRE DOSTU ALTINORDU'DAN ÖĞRENCİLERE ÇEVRE ÖDÜLÜ Altınordu Belediyesi ile Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ve Taşınabilir Pil Üreticileri Derneği (TAP) iş birliğinde ilçe genelinde düzenlenen "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Toplama Okullar arası Ödüllü Atık Pil Toplama" yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Altınordu Belediyesi, Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde sürdürülen 'Sıfır Atık' hedefiyle çevreci uygulamalarına ve sosyal farkındalık çalışmalarına devam ediyor. Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri içinde atıkların kontrol altına alınması hedefleri doğrultusunda gelecek nesillere temiz ve gelişmiş Türkiye ile yaşanılabilir bir dünya bırakılmasını amaçlayan Altınordu Belediyesi toplumda çevre duyarlılığını bilince ve yaşam biçimine dönüştürecek sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çekiyor. "OKULLAR ARASI ÖDÜLLÜ ATIK PİL TOPLAMA" YARIŞMASINDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDUİlçe genelinde okullar arasında düzenlenen yarışmalarla geleceğimiz olan çocuklarda çevre bilinci oluşturmayı amaçlayan Altınordu Belediyesi, çevrenin korunması ve gelecek kuşaklara yaşanabilir dünya bırakılması adına tüm kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda TÜBİSAD ve TAP ile iş birliği yapan Altınordu Belediyesi ilçe genelinde düzenlediği 'Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Toplama' ve 'Okullar arası Ödüllü Atık Pil Toplama' yarışmaları ile farkındalık oluşturdu. Yaklaşık 6 ay süren yarışmalarda öğrenciler okullarını birinciliğe taşımak için atık elektronik eşya ve pillerin toplanması için yoğun çaba gösterdiler. Yarışmaların sona ermesi ile ödüller sahiplerini buldu. Altınordu Belediyesi Meclis salonunda düzenlenen tören ile yarışmalarda dereceye giren okullar ödüllerini Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akyurt'un elinden aldı. Altınordu Belediyesi ve TÜBİSAD (Bilişim Sanayicileri Derneği) iş birliği ile düzenlenen "Okullar AEEE Topluyor" yarışmasında 842 kg atık toplayarak Gerce Şehit Bülent Demirkaya İlkokulu ödül kazandı. "Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışması" kapsamında ise iki okula ödül verildi. 296, 06 kg atık toplayan Altınordu İlkokulu birinci olurken Ordu Anadolu İmam-Hatip Lisesi ise 51, 5 kg atık toplayarak ikinci oldu. ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN TÖREN'E TEŞEKKÜRÇevre dostu sosyal sorumluluk projesinde okullarının ödül kazanmasından mutluluk duyduklarını belirten okul yöneticileri; "Öğrencilerimizin üstün çalışmaları ve velilerimizin desteği sayesinde bir ödüle layık görüldük, teşekkür ediyoruz. Çevre bilinci gelişmiş toplum bireyleri yetiştirme konusunda gayretlerimiz devam edecek. Bu etkinliğinin sonucunda Altınordu Belediyemizin bizi ödüllendirmesi bizleri ve öğrencilerimizi mutlu etti. Öğrencilerimiz her koşula eğitime ve öğrenciye destek veren Altınordu Belediyesini daima hatırlayacak ve bu yaptıkları etkinliği unutmayacaklar. Bir farkındalık oluşturan bu projeye sebep olan Başkanımız Aşkın Tören'e teşekkür ediyoruz. " sözleriyle projeden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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