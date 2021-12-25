EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU, ORDU (Habermetre) - ALTINORDU BELEDİYESİ ESKİPAZAR'I DA YENİLEDİALTINORDU BELEDİYESİ ESKİPAZAR'I DA YENİLEDİTARİHİ MAHALLE ESKİPAZAR BEKLEDİĞİ HİZMETLERE KAVUŞTU Altınordu'nun en eski yerleşim yeri Eskipazar Mahallesi'nde yarım asır sonra gelen altyapı ve sıcak asfalt büyük bir sevinç yaşattı. Tarihi mirasıyla şehrin göz bebeği konumunda olan mahalle bugüne kadar özlemle beklediği hizmetlere Başkan Aşkın Tören ile kavuştu. Yaşanabilir bir şehir hedefiyle gece gündüz demeden yoğun bir mesai veren Altınordu Belediyesi, Ordu'nun ilk yerleşim yerlerinden olan tarihi Eskipazar Mahallesi'ni de beklediği hizmetlerle buluşturdu. ESKİPAZAR'DA 11 SOKAK BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİEskipazar Mahallesi Aydınlık Mevkiinde; 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1828, 1830, 1831, 1833 ve 1834 No'lu Sokaklarda yapımı tamamlanan 1643 metre yağmursuyu hattının ardından 1950 metre sıcak asfalt dökülerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Cadde ve sokaklarıyla daha modern ve yaşanabilir bir kent için en ücra köşelere kadar hizmet ulaştıran Altınordu Belediyesi, bu kez Eskipazar'da yılların sorununa neşter vurdu ve 11 sokağı baştan aşağı yeniledi. "ALTINORDU'MUZ İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ'Çalışmaları süreç başladığı andan itibaren titizlikle takip eden Belediye Başkanı Aşkın Tören, Altınordu Belediyesinin tüm ekipleri ile gece gündüz demeden 24 saat sahada olduğunu belirtti. Başkan Tören, " Altınordu'luların yaşam kalitesini artırmanın gayretiyle ekiplerimiz 7 gün 24 saat çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Altınordu genelinde başlattığımız altyapı ve yol hamlesi ile birçok mahallemizde yılların sorunlarını bir bir çözerken Eskipazar mahallemize de 1950 metre sıcak asfalt döktük. Amacımız insanıyla, şehir kimliğiyle estetiğiyle alt ve üstyapısı ile yenilenmiş sokakları, sıcak asfalt konforuna kavuşmuş yolları, modern yaşam alanları ile yaşanabilir bir Altınordu'yu inşa etmek" dedi. ACİL EYLEM PLANIMIZ ÇERÇEVESİNDE TÜM SORUNLU ALANLARA MÜDAHALE EDİYORUZİlçede sorunları ve ihtiyaçları tespit ettiklerini ve her birini hazırladıkları acil eylem planı çerçevesinde çözüme kavuşturduklarını ifade eden Başkan Tören, "Şehir genelinde teknik ekiplerimizle her sokakta fizibilite çalışmaları yaptık. Kısacası şehrimizin sorunlarını vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini biliyoruz. Tüm sorunlara imkan zaman ve kaynak planlaması doğrultusunda hazırladığımız iş planlarına uygun olarak gerekli müdahaleleri yapıyoruz. " diye konuştu. Altınordu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen altyapı ve yol yapım çalışmalarını büyük bir memnuniyetle karşılayan mahalle sakinleri Başkan Tören ve Altınordu Belediyesine teşekkür ettiler. 'BAŞKANIMIZ AŞKIN TÖREN SÖZÜNÜ TUTTU ÇOK MEMNUNUZ'Eskipazar Mahalle Muhtarı İlhan Karaağaç, "Vatandaşımız çok sevinçli. Özlemle beklediğimiz yol hizmetine kavuştuk. Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Tören bize söz vermişti. Verdiği sözü yerine getirdi Allah ondan razı olsun; devletimize zeval vermesin. Bugün mutluluk gözyaşları döküyoruz. Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Tören'e mahallem adına çok teşekkür ederim. ' dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet