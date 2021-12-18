EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU, ORDU (Habermetre) - ALTINORDU BELEDİYESİ GÜÇLÜ ULAŞIM AĞI İÇİN 7/24 MESAİ VERİYORGÖKÖMER'DE YARIM ASIRLIK ÖZLEM SONA ERDİAltyapı ve yol çalışmalarıyla adeta şehrin kaderini değiştiren Altınordu Belediyesi kentin en ücra noktalarına kadar hizmet götürmeye devam ediyor. Altınordu Belediyesi'nin "Bütün Şehir Eşit Hizmet" anlayışı ile kırsalda 72 mahalle için güvenli ve sağlıklı bir ulaşım hedefiyle başlattığı beton yol çalışmaları kapsamında Gökömer Mahallesi'nde 4 sokakta tamamlanan beton yol çalışmaları ile ulaşımda yaşanan çile bitti, mahallede yüzler güldü. Altınordu Belediyesinin şehir merkezinde aralıksız devam eden altyapı ve yol çalışmalarının yanı sıra kırsal mahallelerde ulaşım ağını güçlendiren beton yol seferberliği de kesintisiz sürüyor. Yapılan çalışmalarla vatandaşlar güvenli bir ulaşım imkanına kavuşurken aynı zamanda merkez ve kırsal arasındaki bağ da güçlendiriliyor. KIRSALDA GÜVENLİ VE KESİNTİSİZ ULAŞIM ALTINORDU BELEDİYESİ'YLE MÜMKÜNAltınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in talimatlarıyla kırsal mahallelerde yıllardır ulaşım güçlüğü çekilen sokaklardaki engelleri aşmak ve yolları güvenli bir ulaşıma kavuşturmak hedefiyle gece gündüz demeden çalışan Altınordu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gökömer Mahallesi'nde tamamlanan beton yol çalışmaları ile mahallenin dört sokağını beton yol konforuyla buluşturdu. Gökömer Mahallesinde, Meşelidüz Taştekne Sokak, Kovanlık Sokak, Çon Sokak ve Hacılar Sokak beton yol konforuyla, standardı yüksek ve güvenli bir ulaşım imkanına kavuştu. Yıllardır heyelan ve uçuk nedeniyle ulaşımın neredeyse imkansız hale geldiği Meşelidüz Taştekne Sokakta tamamlanan beton yol aynı zamanda Hürriyet, Cumhuriyetköy ve Gerce Mahallelerinin alternatif güzergahı ve birçok mahallenin de kullandığı yayla yolu olarak da hizmet veriyor. MUHTAR GÜNDÜZ VE MAHALLE SAKİNLERİNDEN BAŞKAN TÖREN'E TEŞEKKÜRGökömer Mahallesi Muhtarı Özkan Gündüz yapılan hizmetlerden dolayı Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'e teşekkür etti. Muhtar Gündüz, "Betona kavuşan sokaklarımızdaki yollar yıllardır kanayan yaramızdı. Mahallemizde yıllardır kanayan yara haline dönüşen yollarımızı beton yol konforuyla buluşturan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ve Altınordu Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Başkanımızdan Allah razı olsun" diye konuştu. "50 YILDIR BEKLENEN BİR HİZMETTİ"50 yıldır bu hizmeti beklediklerini ifade eden Gökömer mahalle sakinleri de sevinç duygularını paylaşarak Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ve Altınordu Belediyesi'ne teşekkürlerini ilettiler.

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